Pogoda wciąż groźna. Alarmy IMGW

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe i żółte alerty przed upałami. W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. Alarmy drugiego stopnia wydano w województwach:

- mazowieckim;

- lubelskim;

- świętokrzyskim;

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

W woj. lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i śląskim ostrzeżenie wygaśnie w niedzielę o godzinie 20.

BURZE Z GRADEM

Oprócz alarmów drugiego stopnia przed upałami, wydano też te przed burzami z gradem. Tych zjawisk możemy spodziewać się w województwach:

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg, niżańskiego, stalowowolskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, wielickiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, krakowskiego, Kraków, miechowskiego i proszowickiego).

W tych regionach synoptycy IMGW prognozują burze z opadami deszczu miejscami rzędu 30-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie popada grad.

Alerty wygasną o godzinie 22.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

BURZE Z GRADEM

Piątek to kolejny burzowy dzień. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia województwa(z wyłączeniem powiatów łukowskiego, ryckiego i puławskiego). W tym regionie synoptycy IMGW przewidują burze z opadami deszczu miejscami rzędu 20-30 l/mkw., a lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Może spaść grad.

Alarmy są ważne do północy.

UPAŁY

Alerty pierwszego stopnia przed upałami wydano w województwach:

- śląskim w powiatach cieszyńskim, bielskim i Bielsko-Biała;

- małopolskim - nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlicki;

- podkarpackim - jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanocki, leskim;

- podlaskim w powiatach siemiatyckim, bielskim i hajnowskim.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 31 st. C. Na Podlasiu ostrzeżenia potrwają do godziny 18 w sobotę, pozostałe wygasną w niedzielę o godzinie 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższych godzin (Ventusky.com)

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.