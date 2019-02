Pogoda zmienna jak w kalejdoskopie. Pod koniec tygodnia mocno popada

Prognoza pogody na 16 dni: znowu będzie ciepło - 24-02-2019 Po chwilowym ochłodzeniu znowu czeka nas wysoka - jak na zimę - temperatura. czytaj dalej

Przez chmury prześwieci słońce

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem układu wyżowego z centrum nad Niemcami. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne.

Środa przyniesie przeważnie pochmurną aurę, jednak możemy liczyć też na rozpogodzenia. Na południowym wschodzie kraju mogą wystąpić słabe opady śniegu. Spadnie go maksymalnie jeden centymetr. Temperatura wyniesie maksymalnie od 5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 11 st. C w centrum, do 14 st. C na Ziemi Lubuskiej. Na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z kierunków zachodnich. Na północy w porywach osiągnie prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.

Na termometrach nawet 15 stopni

Również w czwartek pojawią się rozpogodzenia. W regionach północno-wschodnich spadnie słaby deszcz, do 3 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni. W porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych pięciu dniu (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)

Początek krótkiego ochłodzenia

W piątek zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie popada śnieg. Spadnie go do 2 centymetrów. W regionach południowych synoptycy prognozują opady deszczu rzędu 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum, do 8 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy. Na wschodzie okresami może być dość silny.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Maksymalnie 7 stopni

Mocno popada

Sobotnia aura będzie pochmurna, lecz z rozpogodzeniami. Utrzyma się chłód. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W niedzielę niebo pokryje się szczelnie chmurami. Od zachodu przemieści się strefa opadów deszczu. Spadnie do 15 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum, do 12 stopni na Dolnym Śląsku. Na ogół umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z zachodu i południowego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu w kolejnych pięciu dni (Ventusky.com) (wideo bez dźwięku)