Pogoda zmienna. Krótka poprawa, potem kolejne załamanie

Deszczowy czwartek

Środa będzie pogodna tylko na Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a w kotlinach górskich i w górach - śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północny i północno-zachodni wiatr będzie dość silny i silny. W porywach osiągnie prędkość do 70-90 kilometrów na godzinę. Na Bałtyku wystąpi silny sztorm, z wiatrem o sile 9 stopni w skali Beauforta. W ujściach rzek do Bałtyku możliwa jest cofka.

W czwartek opady deszczu prognozowane są dla całej Polski. Temperatura wyniesie maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Na Bałtyku wystąpi sztorm, z wiatrem o sile 8 stopni w skali Beauforta.

Wideo Prognozowane porywy wiatru na najbliższe dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

W piątek rozpogodzenia

Piątek przyniesie krótkotrwałą poprawę aury. Na północy wystąpią przelotne opady deszczu, w pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

W całym kraju powyżej 10 stopni

W sobotę na północy i wschodzie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Na pozostałym obszarze Polski będzie pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni.

Wideo Prognozowana temperatura na najbliższe dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pogoda pod znakiem ulewnego deszczu

W niedzielę nastąpi kolejne załamanie pogody. W całym kraju prognozowane są intensywne opady deszczu o sumie do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego wschodu. W porywach rozpędzi się do 45-60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę