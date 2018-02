Czekają nas słoneczne dni. Pogodową ceną, jaką przyjdzie nam za to zapłacić, będą mroźne noce. Miejscami temperatura spadnie poniżej -10 stopni Celsjusza. W górach może być jeszcze mroźniej.

Nad Polskę napływa arktyczne powietrze znad Skandynawii. W nocy z poniedziałku na wtorek przyniesie mróz. Temperatura minimalna wyniesie od -9 stopni Celsjusza do -5 st. C na północy - w Gdańsku i Szczecinie. W górach termometry wskażą jeszcze niższe wartości - nawet -13 czy -14 st. C.

Pogoda na 16 dni: nadchodzi przesyłka z Arktyki - 04-02-2018 W niedzielę rano na północy Szwecji było aż -39 stopni i właśnie stamtąd zimne powietrze powoli zsuwa się do naszej części Europy. czytaj dalej

Mroźna noc, dzień "na plusie"

Dzień będzie sporo cieplejszy i przeważnie pogodny. Jedynie na północy wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na wschodzie do 1 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Noc z wtorku na środę okaże się wyżowa, bezchmurna i jeszcze chłodniejsza od swej poprzedniczki. Na termometrach na Podkarpaciu zobaczymy naprawdę niskie wartości - w Przemyślu -15 st. C, a w Rzeszowie -14. Pozostałe regiony będą cieplejsze, jednak także w okowach mrozu. W Poznaniu temperatura minimalna wyniesie -9 st. C, w Warszawie i Gdańsku -8, a w Krakowie -6 st. C.

W środę niebo pozostanie pogodne nad całą Polską. Temperatura wzrośnie maksymalnie do -1 st. C na Suwalszczyźnie, a w najcieplejszym regionie - na Dolnym Śląsku - do 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Miejscami śnieżny czwartek

Dla większości kraju to będzie kolejny dzień ze słońcem. Jedynie na Podkarpaciu okresami wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego wschodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Przeważnie pogodny piątek

Na wschodzie wystąpią przelotne opady śniegu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C w regionach zachodnich. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Śnieg nie odejdzie ze wschodu

W sobotę na wschodzie przelotnie popada śnieg. Niebo nad pozostałymi regionami będzie pogodne. Temperatura wyniesie maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.