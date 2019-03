Pogodniej będzie tylko przez chwilę. Potem wrócą intensywne opady i silny wiatr

"Poszli na strych i mówią: mamo, niebo widać". Wiatr zrywał dachy i wyrywał drzewa - 11-03-2019 Ostatnie dni były wyjątkowo pracowite dla strażaków. Interweniowali łącznie ponad pięć tysięcy razy. Wichury, które przeszły nad Polską, zniszczyły wiele dachów, rannych zostało dziewięć osób. Relacje pokazujące skutki silnego wiatru przesyłacie na Kontakt 24. czytaj dalej

Wiatr nadal może być silny

We wtorek na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie pojawią się przelotne opady śniegu. W pozostałej części kraju dzień okaże się pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany, zachodni wiatr, który w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

W środę w wielu regionach spadnie intensywny deszcz, a na wschodzie kraju - deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. Jego porywy mogą osiągać do 60 kilometrów na godzinę.

W przeważającej części Polski czwartek także okaże się deszczowy. Jedynie na Podkarpaciu będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie osiągał do 70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Intensywnie popada

Zima nie daje za wygraną. Miejscami zrobiło się biało - 11-03-2019 W poniedziałkowy poranek w Łodzi sypał śnieg. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy wasze pogodowe relacje. Śnieg spadł też w wyższych partiach Beskidów. Ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR ostrzega, że warunki na szlakach turystycznych poważnie się pogorszyły.

W piątek w całym kraju wystąpią dość intensywne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Sobota zapowiada się równie deszczowo. Temperatura w najcieplejszych chwilach wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

