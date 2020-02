Pogodowa karuzela kręci się w najlepsze. Najpierw lekki mróz, potem znów 13 stopni

Jest i będzie niebezpiecznie. IMGW ostrzega - 05-02-2020 Uważajmy na groźną pogodę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniem. W kolejnych dniach zagrożeniem mogą stać się silny mróz i opady marznące. czytaj dalej

Pogoda na pięć dni

Polska znajduje się pod wpływem pogodnego wyżu znad Francji, jednak w czwartek przemieści się nad krajem, z północy na południe, zatoka niżowa z ciepłym frontem atmosferycznym. Nad kraj napłynęło z północy zimne powietrze pochodzenia arktycznego, które w czwartek zostanie nieco odsunięte na południowy wschód przez napływające z zachodu cieplejsze masy powietrza polarnego.

W czwartek zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Na Pomorzu Zachodnim opady zanikną, na pozostałym obszarze kraju słabo popada deszcz ze śniegiem (1-5 litrów wody na metr kwadratowy). Na przedgórzach i w górach spadnie do pięciu centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie do 50-60 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

W piątek na zachodzie i południu kraju będzie pochmurno, poza tym będzie pogodnie. Na południu pojawią się opady śniegu w wysokości 1-5 cm oraz deszcz ze śniegiem, którego spadnie do 3 l/mkw. Termometry pokażą od -1 st. C na wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na piątek i sobotę

Wideo Opady deszczu w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Prognoza na weekend

Sobota w całej Polsce zapowiada się słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu.

Niedziela upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, które od zachodu będzie wzrastać do dużego. Na Pomorzu prognozowane są słabe opady deszczu do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, po 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje dość silny południowo-zachodni wiatr. W porywach osiągnie od 60 do 90 km/h, a w górach powyżej 100 km/h.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com)

A jaki będzie początek tygodnia?

Poniedziałek zapowiada się pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów deszczu od 5 do 15 l/mkw. Zrobi się cieplej. Termometry pokażą od 7 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, po 13 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie silny, w porywach osiągnie do 70-100 km/h. W górach jego porywy osiągną powyżej 100 km/h.