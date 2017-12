Pogodowa przeplatanka. Ciepło powitamy nowy rok

Deszcz, deszcz ze śniegiem, ale również pogodne niebo. To czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach. Informacja dla amatorów sylwestrowych zabaw pod gołym niebem: noc, w którą przywitamy nowy rok, będzie ciepła, miejscami do 8 stopni Celsjusza.

Zachmurzony piątek

Nad Polską przemieszcza się aktywny front atmosferyczny związany z niżami znad Skandynawii i Bałkanów. Za nimi rozwinie się w piątek klin wyżowy związany z Wyżem Azorskim. Z północnego zachodu napłynie zimne i wilgotne powietrze polarno-morskie.

Zachmurzenie będzie duże. Na zachodzie pojawią się przejaśnienia. Na wschodzie, południu i w centrum kraju okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 1-10 litrów na metr kwadratowy oraz mokrego śniegu do 1-5 centymetrów. W Karpatach spadnie od 5 do 10 cm śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza w Małopolsce, na Górnym Śląsku i w centrum kraju do 5 st. C na wschodzie. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Okresami może powiać silniej.

Przeważnie pogodna sobota

Regiony zachodnie oraz Pomorze pozostaną pochmurne. Okresami wystąpią tam opady śniegu (do 3 cm) oraz deszczu ze śniegiem (do 5-10 l/mkw.). Poza tym w kraju będzie pogodnie. Termometry wskażą od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2 st. C w centrum kraju do 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, osiągnie w porywach do 60-80 km/h. W górach powieje do 100 km/h.

W sylwestra do 10 stopni

Zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią opady deszczu do 5-10 l/mkw., a na północnym wschodzie - deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu, przez 7 st. C w centrum kraju do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 60 km/h.

W sylwestrową noc o północy temperatura miejscami dojdzie do 8 stopni Celsjusza.

Nowy Rok dość pochmurny

Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 50-60 km/h.

Mała szansa na suchy wtorek

Okresami wystąpią opady deszczu do 1-10 l/mkw,, a na Podlasiu deszczu ze śniegiem. Jedynie południowy zachód pozostanie suchy. Termometry odnotują maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju do 8 st. C na Śląsku. Umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje z zachodu i południa. Jego porywy osiągną prędkość do 40-60 km/h.