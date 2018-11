Pogodowa sielanka. Tylko w górach wiatr rozpędzi się do 100 kilometrów na godzinę

Pogoda na 16 dni: zimno na razie omija Polskę - 04-11-2018 Ciepłe powietrze z południa jeszcze przez jakiś czas będzie płynąć do Polski. Może być aż 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Mocno powieje na południu

Wtorek okaże się dość pogodny. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Wysoko w górach będzie silny, południowy, osiągający prędkość w porywach do 100 kilometrów na godzinę,

Środa przyniesie pogodną aurę w całej Polsce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Wysoko w górach okaże się silny, południowy. W porywach rozpędzi się do 80 km/h.

Pełnia słońca

W czwartek w całym kraju zaświeci słońce. Termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Do 16 stopni

W piątek w całej Polsce będziemy się cieszyć pogodną aurą. Temperatura wyniesie maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Deszczowy początek weekendu

W sobotę czeka nas pogorszenie pogody, ale tylko na zachodzie - tam spadnie przelotny deszcz. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni. W porywach osiągnie prędkość do 70 km/h.