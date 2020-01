Pogodowa sinusoida. Najpierw ciepło, potem nowy zimowy epizod

Uwaga na porywisty wiatr. Alarmy w części kraju - 30-01-2020 Przybyło regionów, gdzie zagrożeniem może być porywisty wiatr. Miejscami jego prędkość może osiągać do 80 kilometrów na godzinę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. czytaj dalej

Miejscami nawet 12 stopni

W piątek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, okresami pojawią się opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie kraju początkowo spodziewamy się deszczu ze śniegiem, a w górach opadów śniegu do 1-5 centymetrów. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, po 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-130 km/h.

Sobota przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami na południu. Pojawią się też opady deszczu i mżawki do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na północnym wschodzie po 10 st. C w centrum kraju. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku - tutaj termometry wskażą nawet 12 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/h, a w górach do 80-100 km/h.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Znowu nieco chłodniej

W niedzielę czeka nas pochmurny dzień, miejscami pojawią się opady deszczu i mżawki do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie niewykluczone, że może spaść deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, po 9 st. C na południowym zachodzie. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h.

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie, okresami możliwe są opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, po 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Co dalej?

A co w pogodzie we wtorek? Bez większych zmian. Synoptycy prognozują opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Spadnie go maksymalnie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na zachodzie. Powieje zachodni i północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. Jego porywy mogą sięgać do 50-60 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)

Kolejne dni w pogodzie

W środę w centrum kraju, na zachodzie i południu spadnie do 5 cm śniegu. W górach opady będą większe, do 10 centymetrów. Powieje północny, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

W czwartek możemy spodziewać się przelotnego śniegu do 5 cm. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, miejscami rozpędzi się do 50-60 km/h.