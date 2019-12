Pogodowy "bigos". Najpierw śnieg i wiatr, potem nawet 12 stopni

Oblodzone i śliskie szlaki w Tatrach. Ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem - 13-12-2019 W piątek aura w Tatrach jest i będzie groźna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla powiatu tatrzańskiego. W górach panują niekorzystne warunki do uprawiania turystyki, obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. czytaj dalej

Porywisty wiatr

Na początek weekendu synoptycy prognozują duże zachmurzenie. W sobotę okresami wystąpią też opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub - zwłaszcza wieczorem - samego śniegu. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę. Będzie miał południowy kierunek. W strefie brzegowej porywy mogą dochodzić do ponad 70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 984 hPa.

W niedzielę będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 50-70 km/h, z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy osiągać ponad 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach

Miejscami chmury, miejscami słońce

Nowy tydzień rozpocznie się z zachmurzeniem zmiennym. Na termometrach w poniedziałek zobaczymy od 4 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

We wtorek będzie na ogół pogodnie. Temperatura wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Do 12 stopni

Na środę synoptycy prognozują zachmurzenie zmienne. Termometry wskażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach