Nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższych dniach do Polski powróciła zima. Wręcz przeciwnie - w czwartek termometry pokażą nawet 15 stopni Celsjusza. Nad całym krajem rozciągnie się strefa opadów deszczu, może też powiać porywisty wiatr.

Na termometrach 14 stopni

Wtorek przyniesie pogodną aurę w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Na wschodzie może osiągnąć prędkość w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Również w środę niebo będzie pogodne nad całym krajem. W najchłodniejszym regionie - na Suwalszczyźnie - temperatura wzrośnie do 7 st. C, a w najcieplejszym - na Pomorzu Zachodnim - dojdzie do 14 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

Wideo Prędkość wiatru w porywach w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Miejscami porywisty wiatr

Czwartek przyniesie zmianę pogody na Suwalszczyźnie. Mogą tam występować opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski wciąż będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiar powieje z zachodu i północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowana temperatura na najbliższe dni (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Aura pod znakiem deszczu

W piątek strefa przelotnych opadów deszczu rozciągnie się nad prawie całą Polskę. Padać nie będzie jedynie w regionach północnych. Temperatura spadnie w stosunku do poprzednich dni. Wyniesie maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Coraz chłodniej

W sobotę do Polski powróci pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę