Pogodowy zwrot. Powróci wiosenna zima

Zima nie mówi ostatniego słowa. Wiry niżowe chcą zaciągnąć do nas mróz znad Arktyki - 20-02-2019 "Cieszymy się ciepłem, słońcem, temperatura w ostatnich dniach wzrosła do 16 stopni na południu kraju. Czy opony to już można zmieniać na letnie? Lepiej nie!" - napisała dla nas synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. czytaj dalej

Pogodowy zwrot

W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Rano na południu kraju wystąpią słabe i przelotne opady śniegu. W górach popada mocniej - spadnie nawet 20 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Na ogół słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1024 hPa.

Weekend przyniesie zmianę w pogodzie. W sobotę niebo nad całym krajem się rozpogodzi. Termometry wskażą maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, powieje ze zmiennych kierunków.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

W całym kraju "na plusie"

Pogodna aura utrzyma się również w niedzielę. Temperatura w całym kraju przekroczy zero stopni Celsjusza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Podkarpaciu do 9 st. C na Pomorzu. Wiatr powieje na ogół słabo, okresami umiarkowanie, z zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę

Nawet 10 stopni

Nowy tydzień rozpocznie się pogodną aurą w całej Polsce. Temperatura wyniesie maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Niebo wciąż pogodne

Podobnie jak w poprzednich dniach, we wtorek niebo okaże się pogodne. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Przeważnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z północnego zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek