Prognoza pogody na 16 dni: ciepło już nie wróci do Polski - 21-10-2018 Ochłodzenie, które dopiero się zaczęło, wkrótce może być jeszcze silniejsze. czytaj dalej

- Idzie dwudniowe pogorszenie pogody, które odczujemy wszyscy, bez względu na to, gdzie mieszkamy - stwierdził Tomasz Wasilewski mówiąc o nadchodzących wtorku i środzie. Powiedział również, że "środa będzie z wichurą". Najsilniejszych porywów spodziewamy się na północy i wschodzie.

- Wiatr taki, jaki jest zapowiadany dla północno-wschodniej części kraju, czyli około stu kilometrów na godzinę, to jest wiatr, który może zrywać linie energetyczne, łamać drzewa albo gałęzie i po prostu stanowić zagrożenie dla naszej codzienności - przestrzegał Wasilewski. Przed silnym wiatrem ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. We wtorek i środę niewykluczone są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed tym zjawiskiem.

Dodatkowo prognozowany jest znaczny spadek temperatury - w środę do Polski napłynie arktyczne powietrze z północy. Wiatr sprawi, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa.

Pochmurno i deszczowo

Wtorek będzie pochmurny. Od północy w głąb kraju przemieszczą się deszczowe fronty atmosferyczne, związane z potężnymi układami niżowymi Rachel i Siglinde. Spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Więcej przejaśnień pojawi się jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 9 st. C w centrum, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie dość silny i silny. W porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu i Pomorzu prędkość porywów może dojść do 100 km/h, a w górach nawet do 150 km/h.

Wideo Prognozowane opady na najbliższe dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wideo Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Możliwy deszcz ze śniegiem

W środę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie, zachodzie i w centrum kraju na ogół nie będzie padać. Na pozostałym obszarze Polski wystąpią przelotne opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 7 st. C w centrum, do 10 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr okaże się dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, na północnym wschodzie do 90 km/h.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Temperatura lekko wzrośnie

W czwartek zachmurzenie będzie duże, jednak pojawią się przejaśnienia. Okresami wystąpią opady mżawki oraz deszczu do 5-10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na północnym wschodzie, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu. Osiągnie prędkość w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Prognozowane większe przejaśnienia

W piątek zachmurzenie okaże się duże. Spodziewane są jednak większe przejaśnienia. Na Pomorzu wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, do 1-5 l/mkw. Temperatura wyniesie maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Okresami stanie się dość silny.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Do 16 stopni

Synoptycy prognozują, że również sobota będzie pochmurna, jednak możemy liczyć na większe przejaśnienia. W pasie od Pomorza, przez centrum, po Śląsk może popadać słaby deszcz i mżawka. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 14 st. C w centrum, do 16 st. C na Podkarpaciu. Na ogół południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Na południowym wschodzie okresami stanie się dość silny. Na Podkarpaciu rozpędzi się w porywach do 60 km/h.

Posłuchaj rozmowy z Tomaszem Wasilewskim: