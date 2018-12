W poniedziałek w większości Polski może być bardzo ślisko. Przed oblodzeniami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano alerty pierwszego stopnia i orientacyjną prognozę zagrożeń.

Przed oblodzeniami ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Zachowajcie ostrożność" - napisano na Twitterze.

Dzisiaj wieczorem, w nocy oraz jutro nad ranem w wielu miejscach w Polsce znowu może być ślisko. #IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed oblodzeniem dla 11 województw. Zachowajcie ostrożność! #zima #pogoda #bezpieczeństwo pic.twitter.com/22830CTz8q — RCB (@RCB_RP) 23 grudnia 2018

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

W województwach(poza powiatami: pyrzyckim, myśliborskim i gryfickim) oraz(wyjąwszy powiaty zachodnie i południowo-zachodnie) temperatura powietrza spadnie do -2 stopni Celsjusza, przy gruncie od -4 do -1 st. C. Prognozuje się tu zamarzanie mokrej po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem nawierzchni dróg i chodników. Alerty będą obowiązywać do godziny 10 w poniedziałek.

W województwie pomorskim temperatura spadnie do -3 st. C, przy gruncie od -5 do -3 st. C. Po opadach śniegu, deszczu ze śniegiem i śniegu w ciągu dnia w poniedziałek, w nocy z poniedziałku na wtorek mogą zamarzać drogi i chodniki. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godz. 10 w poniedziałek.

W województwie kujawsko-pomorskim temperatura minimalna wyniesie -2 st. C, przy gruncie -3 st. C. Po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem mogą występować oblodzenia. Alerty będą ważne do godz. 10 w poniedziałek.

W województwie łódzkim (poza powiatami: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim i radomszczańskim) temperatura powietrza spadnie do zera stopni, a przy gruncie do -2 st. C. Alert będzie obowiązywał do godz. 10.

W województwachtemperatura powietrza spadnie do około -3 st. C, przy gruncie do -4 st. C. Po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu będą zamarzać nawierzchnie dróg i chodników. Alerty będą ważne do godz. 10 w poniedziałek.

Również w województwach mazowieckim i lubelskim prognozuje się wystąpienie oblodzeń. Popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a temperatura minimalna wyniesie -3-0 st. C. Przy gruncie spadnie do -3 st. C. Alerty będą obowiązywały do godz. 10 w poniedziałek.

Ostrzeżenie wydano również dla województwa świętokrzyskiego (powiaty: włoszczowski, konecki, kielecki, Kielce, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, opatowski, sandomierski). Po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu, przy temperaturze minimalnej -1 st. C (przy gruncie również -1 st. C), będą zamarzać mokre nawierzchnie dróg i chodników. Alerty będą ważne do godz. 10.

Alert wydano również dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego w województwie lubuskim. Temperatura przy gruncie może spaść do -2 st. C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godz. 10 w Wigilię.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń

Pomiędzy godziną 7.30 w poniedziałek a 7.30 we wtorek, IMGW może wydać ostrzeżenia przed oblodzeniami dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Orientacyjna prognoza zagrożeń na poniedziałek

Aura może okazać się niebezpieczna również w środę. W województwachmogą pojawić się ostrzeżenia przed oblodzeniami. Alerty mogą zostać wydane między godziną 7.30 w środę, a 7.30 w czwartek.

Orientacyjna prognoza zagrożeń na środę

Co to jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody."