Północ Polski zagrożona burzami i silnym wiatrem. Alarmy IMGW

Prognoza pogody na jutro: przyjemne ochłodzenie i przelotne opady - 26-06-2019 Czwartek przyniesie opady w większości regionów. Będziemy czuć się dużo lepiej dzięki korzystnemu biometowi i niższej temperaturze. czytaj dalej

Zagrożeniem dla kilku województw są burze. Alerty pierwszego stopnia wydano w województwach:

- warmińsko-mazurskim i podlaskim - synoptycy prognozują tam wystąpienie burz z opadami deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a nawet 30 l/mkw. Spodziewane są też porywy osiągające do 90 kilometrów na godzinę. Miejscami niewykluczony jest grad. W woj. warmińsko-mazurskim alert będzie obowiązywał od godziny 16 do godziny 2 w nocy ze środy na czwartek. Na terenie woj. podlaskiego ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 5 w nocy ze środy na czwartek;

- pomorskim - według synoptyków IMGW podczas burz może spaść od 10 do 15 l/mkw., a lokalnie do 20 l/mkw. Porywy wiatru osiągną do 90 km/h. Miejscami może spaść grad. Alert wygaśnie o północy.

- zachodniopomorskim - gdzie podczas burz może spaść do 25 l/mkw. a porywy wiatru osiągną do 90 km/h. Lokalnie spadnie grad. Alarm wygaśnie o północy w nocy ze środy na czwartek.

SILNY WIATR

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem.

W woj. pomorskim w powiatach: nowodworskim, gdańskim, Gdańsk, Sopot, Gdynia, puckim, wejherowskim, lęborskim, słupskim oraz Słupsk. Tutaj synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 30 km/h, a w porywach do 80 km/h.

Alert zacznie obowiązywać o północy i wygaśnie o godzinie 7 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.