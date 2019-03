Północ, zachód, centrum kraju - tu pogoda może być groźna

Prognoza pogody na dziś: na termometrach do 18 stopni. Deszcz i silny wiatr - 04-03-2019 Nowy tydzień przyniesie pochmurną, w niektórych regionach również deszczową aurę. Będzie jednak bardzo ciepło - termometry wskażą nawet 18 stopni Celsjusza. Subiektywne odczucie temperatury obniży porywisty wiatr. czytaj dalej

W poniedziałek pogodą w Polsce rządzą układy niżowe znad Morza Północnego i Atlantyku. Do kraju z zachodu płynie ciepłe powietrze polarne morskie.

W regionach zachodnich, północnych i centralnych może powiać silny wiatr. Wydano alerty meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali, ostrzegające przed zjawiskiem.

W najbliższych godzinach ostrzeżeń może przybywać.

Gdzie obowiązują alerty?

ALERT DRUGIEGO STOPNIA

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla województwa zachodniopomorskiego. Obejmuje powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki, kołobrzeski, białogardzki, koszaliński, Koszalin i sławieński. Prognozowana średnia prędkość wiatru wynosi od 40 do 55 km/h, w porywach do 95 km/h. W nocy i we wtorek rano miejscami może się rozpędzić do 110 km/h. Synoptycy IMGW nie wykluczają również burz. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 14 w poniedziałek do godziny 15 we wtorek.

Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano też w województwie pomorskim, a dokładniej w jego północnych powiatach - słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk i nowodworskim. Przewiduje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od poniedziałku od godziny 20 do wtorku do godziny 13.

ALERTY PIERWSZEGO STOPNIA

W pozostałych powiatach województwawiatr będzie nieco słabszy, niż w tych nadmorskich. Powieje ze średnią prędkością wynoszącą od 30 do 45 km/h, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 16 w poniedziałek do godz. 13 we wtorek.

Na pozostałym obszarze woj. pomorskiego, a także w woj. kujawsko-pomorskim prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu. W pierwszym z województw alarmy będą obowiązywać od poniedziałku od godziny 20 do wtorku do godziny 13, a w drugim - od 3 nad ranem we wtorek do 13 we wtorek.

W województwie warmińsko-mazurskim - poza powiatami węgorzewskim, giżyckim, piskim, ełckim, oleckim i gołdapskim - ma powiać ze średnią prędkością od 25 km/h do 35 km/h, w porywach od 65 km/h do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie będzie ważne od 5 rano we wtorek do 15 we wtorek.

Przed silnym wiatrem IMGW ostrzega również województwo dolnośląskie, wyłączając powiaty: polkowicki, głogowski, górowski, lubiński, wołowski, średzki, trzebnicki, milicki, oleśnicki, wrocławski, Wrocław, oławski i strzeliński. Na tym obszarze średnia prędkość wiatru wyniesie od 25 do 40 kilometrów na godzinę. Miejscami w porywach może powiać do 70-80 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywało w poniedziałek od godziny 11 do 19.

Alerty wydano również dla województw wielkopolskiego i lubuskiego, gdzie wiatr może powiać ze średnią prędkością 25-40 km/h, w porywach do 80 km/h. Synoptycy IMGW nie wykluczają burz. Alerty będą ważne od godziny 19 w poniedziałek do godziny 13 we wtorek.

Na terenie północnej połowy województwa mazowieckiego może wystąpić silny zachodni wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami od 65 km/h do 75 km/h. Alert będzie tam ważny we wtorek od godziny 5 rano do 18.

Ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Co oznaczają ostrzeżenia drugiego stopnia?

Alert drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.