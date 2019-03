Połowa kraju zagrożona silnymi porywami wiatru

Deszcz, wiatr, ocieplenie, ale i ryzyko powrotu opadów śniegu - 26-03-2019 Nadchodzące dni będą pochmurne i chłodne, lokalnie termometry pokażą kilka stopni. Na trochę wyższą temperaturę możemy liczyć w weekend - miejscami jej wartość wzrośnie do 17-18 stopni. Deszcz będzie nam towarzyszył prawie codziennie. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Miejscami mogą pojawić się też burze. Ostrzeżenia wydano w województwach:

- świętokrzyskim (we wszystkich powiatach) i małopolskim (w powiatach: tarnowskim, Tarnów, dąbrowskim). Synoptycy prognozują wystąpienie wiatru wiejącego ze średnią prędkością od 35 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. W woj. świętokrzyskim ostrzeżenia będą ważne do godziny 18 w środę, a w woj. małopolskim do 19.30 we wtorek;

- podkarpackim, we wszystkich powiatach. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu. Alerty będą ważne do godziny 21 w środę;

- warmińsko-mazurskim i podlaskim (we wszystkich powiatach). Synoptycy prognozują silny wiatr o średniej prędkości od 20 do 35 km/h, a w porywach osiągający od 70 km/h do 85 km/h. Porywom wiatru mogą towarzyszyć lokalne burze. Alert wygaśnie o godzinie 19 we wtorek;

- kujawsko-pomorskim. Prędkość porywów wyniesie do 80 km/h. Alert wygaśnie o godzinie 17 we wtorek, nie są objęte nim powiaty: tucholski, sępoleński, bydgoski, Bydgoszcz, nakielski, żniński oraz mogileński;

- mazowieckim, we wszystkich powiatach. Prędkość wiatru w porywach osiągnie do 80 km/h, spodziewane są też burze. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 19 we wtorek;

- łódzkim, z wyjątkiem powiatów zduńskowolskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego i poddębickiego. Wiatr w porywach może rozpędzić się do 80 km/h. Alert wygaśnie o godzinie 18;

- lubelskim, we wszystkich powiatach, wiatr osiągnie prędkość w porywach do 80 km/h, niewykluczone są też burze. Alerty będą ważne do godziny 20 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne

IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia w województwie zachodniopomorskim. W związku z sytuacją meteorologiczną, lokalnie na Zalewie Szczecińskim poziomy wody będą nieznacznie przekraczały stany ostrzegawcze.

Alert ważny będzie do godziny 8 w środę.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Czym są ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Według IMGW stany wody układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.