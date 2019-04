Polsce grożą przymrozki. Alarmy IMGW

W środę o godzinie 5.30 najzimniej było w Jeleniej Górze. Termometry pokazały tam -3 stopnie Celsjusza. Mieszkańcy Legnicy, Reska, Kętrzyna i Siedlec na termometrach zobaczyli -1 st. C. Natomiast temperatura rzędu 0 st. C była w Kłodzku, Ostrołęce, Olsztynie i Słubicach.

Temperatura w Polsce 17 kwietnia o godzinie 5.30 (za wetteronline.de)

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Prognoza pogody na dziś: przeważnie pogodnie, do 18 stopni - 17-04-2019 Środa w wielu regionach przyniesie pogodną aurę. Lokalnie możliwe są słabe opady deszczu. Okresami może powiać silniejszy wiatr. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia w województwach:

- pomorskim, zachodniopomorskim (w powiatach myśliborskim, pyrzyckim, choszczeńskim, stargardzkim, drawskim, wałeckim, szczecineckim, łobeskim, świdnickim, białogardzkim) oraz kujawsko-pomorskim (w powiatach na północy województwa) - w których prognozuje się lokalnie spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do około -4 st. C. Ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 8 w środę;

- warmińsko-mazurskim (z wyłączeniem powiatów elbląski, Elbląg, ostródzki, iławski, nowomiejski i działdowski) i podlaskim (z wyłączeniem powiatu siemiatyckiego) - gdzie prognozuje się miejscami spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie miejscami do -7 st. C. Alerty obowiązują do godziny 8 w poniedziałek.

Aktualne ostrzeżenia (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.