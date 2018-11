Polska na trasie mroźnego powietrza

Wyż sprowadza do Europy mroźne powietrze z północy. Chłód na swojej drodze ma między innymi Polskę. To dlatego w wielu regionach temperatura w naszym kraju nie przekracza zera stopni.

W środowy poranek na Półwyspie Helskim minimalna temperatura wyniosła dwa stopnie Celsjusza. W tym czasie na wschodzie Polski termometry pokazały nawet -3 stopnie.

- Jesteśmy w zakresie od -3 do +2 stopni podczas tego poranka. Wyrównana temperatura jest teraz o świcie i wyrównana będzie też w ciągu dnia - od zera do trzech stopni - tłumaczył w programie "Wstajesz i wiesz" na TVN24 prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Płynie mroźne powietrze

Co jednak odpowiada za taką pogodę w Polsce?

- Mamy nad Skandynawią wyż. Znajduje się nad środkową Skandynawią, Norwegią i Szwecją - odpowiedział Wasilewski. To właśnie ten wyż, nazwany Konstantynem, po swojej wschodniej i południowej stronie sprowadza do Europy Środkowej zimne, mroźne powietrze. - Ale nie tylko, bo także dalej na zachód. Ono sobie płynie okrężną drogą, między innymi przez Polskę, aż do Francji - tłumaczył.

Zimno nie tylko w Polsce

Warty podkreślenia jest fakt, że to zimne powietrze dotarło aż na zachód Francji. Na francuskim wybrzeżu Atlantyku odnotowano -3 stopnie Celsjusza, na południe od Paryża -6 stopni.

- To jest niska temperatura, jak na Francję, ale ta ujemna temperatura jest też po drodze tego chłodnego powietrza w wielu innych krajach, między innymi w Polsce - opowiadał.

Jeszcze zimniej jest na północy kontynentu. Czyli tam, gdzie jest centrum tego mroźnego i pogodnego wyżu. W Szwecji termometry pokazały nawet -15, -16 stopni Celsjusza.

- Płynie do nas stamtąd to zimne powietrze - podkreślił Wasilewski.

Najniższe wartości temperatury w środę 21 listopada (wetteronline.de)

Mokry niż

Nie jest to jednak jedyny układ baryczny, który wpływa na pogodę w Polsce.

- Jednocześnie nad Morzem Czarnym i Bałkanami znajduje się niż, a jak niż, to wilgotne powietrze - mówił na antenie TVN24 Wasilewski.

Na poniższym rysunku widać rozległą strefę opadów wokół zaznaczonego czerwonym kolorem niżu, który otrzymał imię Dschuna. W tym rejonie pada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg.

- Częściowo daje o sobie znać także w południowo-wschodniej i południowej Polsce - zakończył Wasilewski.