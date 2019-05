Polskę czeka deszczowy weekend. Lokalnie możliwe burze

Polska dostanie się w ciągu najbliższej doby pod wpływ niżu Yukon znad Wysp Brytyjskich. Zacznie napływać ciepła i sucha masa powietrza polarno-morskiego z południowego zachodu.

Pogodna środa

Środa zapowiada się pogodnie. Maksymalna temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z południowego wschodu powieje umiarkowany wiatr, w porywach z prędkością do 45 kilometrów na godzinę.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Czwartek w połowie Polski z przelotnym deszczem

W czwartek na wschód od Wisły utrzyma się pogodna aura. W pozostałych częściach kraju można się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej - burz. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu Zachodnim do 19 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach burzowych do 70 km/h, południowo-wschodni.

Więcej deszczu w piątek

Piątek przyniesie przelotne opady deszczu i burze. Temperatura wyniesie maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu nadciągnie wiatr przeważnie umiarkowany, ale w porywach burzowych rozpędzający się do 70 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Weekend w wielu miejscach pod parasolami

Dla południa i zachodu kraju weekend rozpocznie się przelotnymi opadami deszczu, w pozostałej części kraju sobota będzie pogodna. Temperatura w najcieplejszej chwili dnia wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Niedziela będzie pogodna jedynie na Pomorzu. W pozostałych regionach prognozowane są opady deszczu, a na Podkarpaciu - burze. Temperatura maksymalna osiągnie od 14 st. C na Pomorzu do 18 st. na Podkarpaciu. Umiarkowany, przeważnie północny wiatr, w porywach burzowych może osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Pronoza pogody na sobotę i niedzielę

Wideo Porywy wiatru w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku