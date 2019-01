Południe Polski z silnym mrozem. Alerty przed groźną pogodą

Prognoza pogody na dziś: do siedmiu stopni mrozu - 23-01-2019 W środę mrozu spodziewać się możemy w całej Polsce. Lokalnie termometry pokażą do -7 stopni Celsjusza. Większość kraju będzie pogodna, choć miejscami może poprószyć śnieg. czytaj dalej

Ostrzeżenia przed silnym mrozem wydano w województwie, obejmują one powiaty: ząbkowicki, kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, jeleniogórski, Jelenią Górę, lwówecki i lubański. Synoptycy IMGW prognozują tam temperaturę od -7 st. C do -5 st. C. Alerty będą ważne do godziny 10 w środę.

Mróz ściśnie także na południowym wschodzie. Synoptycy IMGW zapowiadają tam temperaturę temperaturę od -14 s. C do -10 st. C. Ostrzeżeniami objęto województwa:

- śląskie, obowiązuje w powiecie żywieckim;

- małopolskie, wydane zostały w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowym Sączu i gorlickim.

Alerty wygasną o godzinie 10.30.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Zima - bądź bezpieczny (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.