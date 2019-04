Ponad 1500 pożarów w Wielką Sobotę, są zabici. "Katastrofalna" sytuacja w lasach

W marcu deszczu jak na lekarstwo, kwiecień "to już rozpacz". Jak długo będzie sucho? - 19-04-2019 Za oknem piękna, słoneczna aura, a temperatura miejscami wzrasta do 21 stopni Celsjusza. Taka pogoda ma swoje ciemne strony. Teraz deszcz jest na wagę złota, a jest go za mało. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o prognozach na najbliższe tygodnie. czytaj dalej

- W sobotę strażacy interweniowali 2231 razy. Najwięcej, bo 1534 interwencji dotyczyło pożarów. We wszystkich pożarach zginęły cztery osoby, a 20 osób zostało rannych - powiedział rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frątczak. Podkreślił, że tylko w sobotę strażacy 180-krotnie wyjeżdżali do pożarów w lasach. - Najwięcej, bo 39 z nich powstało w województwie mazowieckim. Mieliśmy też zgłoszenia dotyczące 833 pożarów traw - tłumaczył Frątczak. Dodał, że od kilku dni na całym obszarze kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. - Od początku roku straż pożarna wyjeżdżała do ich gaszenia 2827 razy, z czego aż 2200 razy w kwietniu - tłumaczy Frątczak.W wyniku pożarów lasów w piątek pięć osób zostało rannych, a dwie osoby zginęły - jedna w województwie zachodniopomorskim, druga w woj. lubelskim. Frątczak podkreślił, że sytuacja w lasach jest "katastrofalna".

- Mieliśmy zimą mało opadów. Ściółka jest bardzo sucha i stąd ogromne zagrożenie. Na 10 pożarów, do których dochodzi w lasach, 9 powoduje człowiek - ocenił Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Sucho w większości kraju

Zgodnie z danymi Instytutu Badawczego Leśnictwa w niedzielę o godzinie 13 na przeważającym obszarze kraju obowiązywało duże zagrożenie pożarowe.

Na wschodzie kraju w części województw: podkarpackiego, małopolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego obowiązywało zagrożenie średnie.

Małe zagrożenie pożarowe odnotowano w niektórych częściach woj. lubelskiego i podlaskiego oraz pomorskiego.