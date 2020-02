Ponad 55 tysięcy odbiorców bez prądu

Niebezpieczna pogoda. Alarmy niemal w całym kraju - 10-02-2020 W całej Polsce silnie wieje. Porywy wiatru przekraczają miejscami 100 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega prawie całą Polskę przed niebezpieczną pogodą. W dużej części kraju obowiązują alarmy drugiego, a miejscami - trzeciego - najwyższego stopnia. czytaj dalej

W związku z silnym wiatrem, w nocy z niedzieli na poniedziałek straż pożarna interweniowała kilkaset razy, w tym na Pomorzu Zachodnim - 300 razy.

Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), energii elektrycznej pozbawionych jest w kraju ponad 55 tysięcy odbiorców.

- W województwie zachodniopomorskim nieprzejezdnych jest 5 szlaków kolejowych. Odwołano wyjście promu Copernicus z portu w Świnoujściu - poinformował w niedzielę wieczorem wicedyrektor RCB Grzegorz Świszcz.

Na lotniskach w Warszawie, Gdańsku i Krakowie odwołano część rejsów do miast zachodniej Europy.



Na terenie prawie całego kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Miejscami na południu kraju są to ostrzeżenia - trzeciego - najwyższego stopnia. GOPR odradza wyprawy w góry.

Powalone drzewa, zerwane dachy

W ciągu ostatnich kilkunastu godzin strażacy na Dolnym Śląsku interweniowali ponad 200 razy - przekazał dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu. Dodał, że wciąż napływają zgłoszenia o zdarzeniach związanych z wichurami.

Strażacy wyjeżdżali przede wszystkim od powalonych drzew. Interweniowali też w związku z zerwanymi dachami z zabudowań gospodarczych. - Większość tych zdarzeń miała miejsce w południowej części województwa, w okolicach Jeleniej Góry, Kamiennej Góry czy Ząbkowic Śląskich - powiedział dyżurny.

Według dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu, silny wiatr spowodował uszkodzenia linii energetycznych w różnych częściach regionu. Poinformował, że bez prądu jest tam 3,4 tysiąca odbiorców.

Prawie 4 tysiące bez prądu

Odwołane loty, brak prądu. Sztorm Ciara nęka Europę Zachodnią - 09-02-2020 Przez Europę Zachodnią przetacza się gwałtowny sztorm Ciara. W wielu krajach obowiązują alerty przed silnym wiatrem. Poza tym pada ulewny deszcz, powodujący lokalne powodzie. W Wielkiej Brytanii ponad 100 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Linie lotnicze odwołują loty. Pogodowe relacje dostajemy na Kontakt 24. czytaj dalej

W Wielkopolsce prądu nie ma 3,8 tysiąca odbiorców, najwięcej w okolicach Leszna i Wrześni. Straż pożarna odnotowała wyjeżdżała dotąd do ponad 50 interwencji.

Z poznańskiego lotniska nie odleciały rano samoloty do Monachium i do Frankfurtu. Do Poznania nie przyleci też spodziewany tuż po południu lot z Frankfurtu.

Ponad 300 interwencji na Pomorzu Zachodnim

Ponad 300 razy interweniowali strażacy zachodniopomorscy - poinformował w poniedziałek rano rzecznik komendanta wojewódzkiego PSP mł. kpt. Tomasz Kubiak.

Strażacy wyjeżdżali przede wszystkim w powiatach koszalińskim, kołobrzeskim i gryfickim.

W każdym z miejsc nikt nie odniósł obrażeń w wyniku gwałtownej pogody.

Zachowajmy ostrożność

Strażacy zalecają usunąć z parapetów i podwórek rzeczy, które może porwać wiatr. należy też unikać miejsc zadrzewionych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę alert do osób przebywających na południu Polski. SMS-y otrzymały osoby przebywające na terenie woj. dolnośląskiego, opolskiego i podkarpackiego, a także w części woj. śląskiego i małopolskiego.

"Jeśli możesz, zostań w domu" - czytamy w komunikacie opublikowanym na Twitterze.