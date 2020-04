Popada, ale nieznacznie. Ciepło ucieka z Polski do Chorwacji

Burze i przymrozki. Prognoza zagrożeń IMGW - 25-04-2020 Sobota może przynieść niebezpieczną pogodę. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami i przymrozkami. Sprawdź, gdzie zagrzmi i gdzie zrobi się mroźno. czytaj dalej

Nad Białorusią znajduje się niż, którego chłodny front atmosferyczny odchodzi w kierunku Polski. Przynosi nam obecnie zimniejsze powietrze i przesuwa się w stronę południa. Jak powiedział prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, dzięki niemu w niektórych regionach pojawią się opady deszczu.

- Możliwe są także burze, synoptycy nie wykluczają ich lokalnie, zwłaszcza na południowym wschodzie, aczkolwiek będą to zjawiska bardzo niewielkie. Zdecydowanie więcej deszczu będzie na wschodzie kontynentu, gdzie znajduje się niż. Ten front, który przemieszcza się nad Polską jest mało aktywny, to znaczy, że mało z niego padać będzie - powiedział. I jak dodał, te opady nie będą wystarczające, by złagodzić suszę.

Jej skutki widać już gołym okiem. Poziom wody w Wiśle sięga miejscami około pół metra, a nadleśnictwa zakazują wstępu do lasów z powodu zwiększonego ryzyka pożarowego.

Będzie chłodniej

Wasilewski wspomniał także o sytuacji barycznej na zachodzie kontynentu. W pobliżu Wielkiej Brytanii i Norwegii wytworzy się wyż.

- Ten wyż sprawi, że z północnego zachodu Europy będzie do nas płynąć suche i dość chłodne powietrze. Dlatego na te dwa dni - sobotę i niedzielę prognozujemy ochłodzenie. W piątek w Polsce było jeszcze 25 stopni, a dzisiaj będzie tak 13-15. Temperatura będzie niższa niż ostatnio - mówił.

Ciepło, którego mieliśmy okazję doświadczyć w ostatnich dniach, przemieściło się w stronę Rumunii, Węgier i Chorwacji. Tam temperatura w sobotę może sięgnąć 26 stopni Celsjusza. Następnie będzie kierować się do południowo-wschodnich części Europy.

- Reasumując, nad Polską jest front, jego słabe opady deszczu i lokalne burze pojawią się na południowym wschodzie. Ten mizerny deszcz nie poprawi w żaden sposób naszej sytuacji hydrologicznej. Temperatura dziś spadnie i kolejne dwa, trzy dni będą chłodniejsze, a w przyszłym tygodniu wróci ponad 20 stopni - zapowiedział Wasilewski.

