Upał w Polsce. Ostrzeżenia IMGW na zachodzie - 24-07-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Żółte alarmy obowiązują w zachodnich regionach Polski. czytaj dalej

Polska znajduje się pod wpływem wyżu znad Europy Środkowej. W ciągu najbliższej doby nad kraj wkroczy jednak od wschodu umiarkowanie aktywny front atmosferyczny związany z niżem znad Rosji. Umiarkowanie ciepłe powietrze polarne będzie od zachodu wypierane przez gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

W czwartek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie, południu i w centrum kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Niewykluczone są burze. Termometry pokażą od 25 stopni Celsjusza na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. W burzach silny, rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Pochmurno z deszczem

Zapowiada się pogodny piątek na zachodzie kraju i Pomorzu. W pozostałych regionach synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i burzami z gradem. Na termometrach zobaczymy od 24 st. C na północnym wschodzie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr. W burzach może osiągnąć prędkość do 90 km/h.

W sobotę zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz do 10-40 l/mkw. Mogą też pojawić się burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Podkarpaciu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Podczas burz będzie silny - rozpędzi się do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Burze i porywisty wiatr

Na niedzielę synoptycy prognozują zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami wystąpią opady deszczu o sumie do 10-40 l/mkw. Mogą pojawić się burze z gradem. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Podkarpaciu do 28 st. C w centrum kraju. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, w burzach silnie do 80-100 km/h.

Poniedziałek upłynie pod znakiem zachmurzenia kłębiastego umiarkowanego, okresami dużego. Przelotnie popada deszcz do 10-40 l/mkw. Mogą pojawić się burze z gradem. Termometry pokażą od 27 st. C na Dolnym Śląsku do 30 st. C w centrum kraju i na południu. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny - rozpędzi się do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek