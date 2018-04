Prognoza pogody na dziś: gorący dzień i burze w wielu regionach - 30-04-2018 Ostatni dzień kwietnia będzie gorący. Ostrzegamy jednak, że na niebie w wielu miejscach rozwiną się chmury burzowe. Przyniosą deszcz i silniejsze porywy wiatru. czytaj dalej

Dość silne burze

W poniedziałek nad Polską będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny, oddzielający powietrze polarno-morskie od zwrotnikowego. Oznacza to, że pojawią się warunki do rozwoju burz, które będą przybierać formę wielokomórkową. Można jednak spodziewać się również pojedynczych komórek burzowych.

Chmury cumulonimbus, które będą przemieszczać się na froncie, przyniosą zjawiska o dość silnym natężeniu. Prognozuje się opady w wysokości 10-20 litrów na metr kwadratowy, porywy wiatru do 70 kilometrów na godzinę, a także lokalnie grad.

Burze pojawią się głównie na zachodzie, ale nie są wykluczone także w pozostałej części kraju. Ich intensywny rozwój rozpocznie się w godzinach 14-16.

Wideo Możliwy obszar wystąpienia burz (ventusky.com)

Sprawdź, jak odczytywać mapy burzowe i wskaźniki.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla kilku województw.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Ostrzeżenie obowiązuje w godzinach 15-23.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUBREGION WAŁBRZYSKI

W części województwa prognozuje się burze wraz z opadami deszczu od 15 l/mkw. do 25 l/mkw., a także porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie wystąpi grad.

Alert obowiązuje w godzinach 13-21.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - SUBREGION KALISKO-LESZCZYŃSKI

W części województwa ostrzega się przed burzami i opadami deszczu od 20 l/mkw. do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

Ostrzeżenie jest ważne w godzinach 17-23.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - SUBREGION KONIŃSKI

W części województwa prognozuje się burze wraz z opadami deszczu od 20 l/mkw. do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie wystąpi się grad.

Ostrzeżenie obowiązuje w godzinach 17-23.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Alert jest ważny od godziny 17 do północy.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Na terenie całego województwa prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 l/mkw., lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie pojawi się grad.

Alert obowiązuje od godziny 17 w poniedziałek do 1 we wtorek.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

W całym województwie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 l/mkw. lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie popada grad.

Ostrzeżenie jest ważne od godziny 18 w poniedziałek do 2 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Jak chronić się przed burzami?

Po pierwsze - schronienie. Najlepszym jest budynek, zwłaszcza zabezpieczony piorunochronem, oraz samochód. Należy unikać wysokich drzew, tablic reklamowych, kominów, masztów wysokiego napięcia i trakcji energetycznych.

W czasie burzy pod żadnym pozorem nie wolno się kąpać w zbiornikach i ciekach wodnych. Najlepiej oddalić się od wody i terenów podmokłych. Zagrożenie może stanowić nawet wilgotny mech czy trawa, które mogą doprowadzić do pośredniego porażenia piorunem.

Jeśli burza zaskoczyła nas na otwartym terenie i nie mamy gdzie się schować, to w takiej sytuacji najlepiej ukryć się w zagłębieniu terenu. Należy przyjąć pozycję "na żółwia", ale nie wolno kłaść się na ziemi. Grupa osób na otwartej przestrzeni powinna się rozproszyć. Dobrze również usiąść na przykład na plecaku czy innym przedmiocie (byle nie metalowym), aby odizolować się od podłoża.