Prognoza pogody na dziś: pogodny dzień, do 26 stopni Celsjusza - 04-07-2019 Czwartek w wielu regionach przyniesie pogodną aurę. Lokalnie mogą pojawić się przelotne opady. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed, który może wiać ze średnią prędkości od 35 do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w pasie nadmorskim. Ostrzeżenia ważne będą do godziny 6 w piątek.

Alerty obowiązują w województwach:

- pomorskim w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim;

- zachodniopomorskim w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim.

Wydano również ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu w województwach:

- pomorskim, obowiązują we wszystkich powiatach:

- zachodniopomorskim w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim, białogardzkim, świdwińskim, łobeskim, drawskim, szczecineckim.

Ostrzeżenia ważne będą od godz. 18 w czwartek do godz. 11 w piątek. Prognozuje się tam opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, w wysokości od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami do 35 l/mkw.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.