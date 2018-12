Porywisty wiatr nad morzem, oblodzenia w górach

Prognoza pogody na dziś: słaby deszcz i chwilami porywisty wiatr - 04-12-2018 Słaby deszcz, lokalny śnieg. Takich opadów spodziewamy się we wtorek. Poza tym może silniej powiać. Termometry wskażą do 8 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Pogoda we wtorek i w nocy z wtorku na środę może być niebezpieczna. Na północy szaleje silny wiatr, a na południu Polski od godzin wieczornych do środowego poranka możliwe są oblodzenia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla pięciu województw.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

SILNY WIATR

W województwie zachodniopomorskim w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim i Świnoujście średnia prędkość wiatru wyniesie od 30 do 45 kilometrów na godzinę, a porywów - do 80 km/h. Powieje z północnego zachodu.

Alert obowiązuje we wtorek od godziny 14 do 20, z tym że IMGW zastrzega możliwość podtrzymania alertu w późniejszych godzinach.

Takich samych prędkości wiatru IMGW spodziewa się w województwie pomorskim na terenie powiatów: słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego i puckiego. Ostrzeżenie będzie ważne od godziny 15 we wtorek do 3 w nocy w środę.

OBLODZENIA

Ciepły początek grudnia. Pamiętajmy jednak o parasolach - 03-12-2018 Najbliższe dni zapowiadają się dość ciepło. Na termometrach w wielu regionach zobaczymy więcej niż 10 stopni Celsjusza. Może jednak popadać i nieco mocniej powiać. czytaj dalej

Przed oblodzeniami IMGW ostrzega południowe województwa Polski:

- śląskie (powiaty: cieszyński, bielski, Bielsko-Biała i żywiecki),

- małopolskie (powiaty: suski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, gorlicki, nowotarski i tatrzański),

- podkarpackie (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki).

Na tym obszarze prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie do około -3 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna gruntu wyniesie około -4 st. C.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 we wtorek do 8 rano w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Orientacyjna prognoza zagrożeń

Pogoda może być niebezpieczna również w kolejnych dniach.

W środę w województwie dolnośląskim i lubuskim może zostać wydany alert przed opadami marznącymi. Po północy lub nad ranem w czwartek miejscami mogą występować słabe opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

Prognoza zagrożeń na środę

Będzie ślisko

W czwartek rano i w dzień mogą pojawić się słabe opady marznącego deszczu. IMGW spodziewa się, że wyda alerty przed tym gołoledzią w województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

IMGW może też ogłosić ostrzeżenia dla mieszkańców województwa mazowieckiego przed oblodzeniem. Prognozuje się tam spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. C do 0 st. C, a przy gruncie od -4 st. C do -1 st. C.

Prognoza zagrożeń na czwartek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Ciepły początek grudnia. Pamiętajmy jednak o parasolach - 03-12-2018 Najbliższe dni zapowiadają się dość ciepło. Na termometrach w wielu regionach zobaczymy więcej niż 10 stopni Celsjusza. Może jednak popadać i nieco mocniej powiać. czytaj dalej

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Jak podaje IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje "warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.