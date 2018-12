Porywisty wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW

Pogodę w Polsce kształtuje niż Marielou - 08-12-2018 Polska znajduje się pod wpływem niżu Marielou znad Morza Północnego i związanych z nim frontów atmosferycznych. czytaj dalej

Silny wiatr

Polska znajduje się pod wpływem niżu Marielou znad Morza Północnego. W najbliższych dniach może powiać silny wiatr, który miejscami rozpędzi się do 75 kilometrów na godzinę. Z tego powodu synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać ostrzeżenia.

W sobotę mogą zostać wydane alerty przed silnym wiatrem w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Na północy prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości około 30 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h. Natomiast na południu Polski wiatr może powiać ze średnią prędkością 25-25 km/h, w porywach do 65-75 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Silnie wiać może również w niedzielę. IMGW prognozuje wydanie zagrożeń dla województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Na północy wiatr może osiągać średnią prędkość od 25 do 35 km/h, w porywach do 70 km/h. Natomiast na południu średnia prędkość wiatru będzie wahać między 25-45 km/h, w porywach do 65-75 km/h.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Silny wiatr prognozowany jest także na poniedziałek. IMGW planuje wydać ostrzeżenia w województwach: zachodniopomorskim, dolnośląskim i opolskim.

Na północy wiatr może osiągać średnią prędkość od 25 do 35 km/h, w porywach do 70 km/h. Natomiast na południu średnia prędkość wiatru będzie wahać między 25-35 km/h, w porywach do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na poniedziałek

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.