Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Za sprawą trzech dynamicznych układów niżowych, które będą rządzić pogodą w Polsce w najbliższych dniach, silny wiatr szybko nie ustanie. Czytaj więcej z prognozie pogody na najbliższe pięć dni.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Możliwe są burze. Alerty obowiązywać będą do niedzieli do godziny 6.

W województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 75 km/h z zachodu. Możliwe są burze. Ostrzeżenia ważne będą w sobotę w godzinach 12-17.

Alerty przed silnym wiatrem wydano w woj. dolnośląskim i śląskim. Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 do 30 km/h, w porywach od 70 do 75 km/h z południowego zachodu. Po południu możliwe są burze. Ostrzeżenia obowiązywać będą w sobotę w godzinach 11-18 w woj. dolnośląskim, w godzinach 11-17 w woj. śląskim.

W woj.przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach miejscami 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Możliwe są burze. Alerty ważne będą w sobotę w godz. 12-17.

Na terenie woj. opolskiego synoptycy wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem, którego średnia prędkości może wynieść od 20 do 30 km/h, w porywach od 70 do 75 km/h. Powieje z południowego zachodu. Po południu możliwe są burze. Ostrzeżenia ważne będą w sobotę w godz. 11-17.

W woj. małopolskim przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 75 km/h z południowego zachodu i zachodu. Możliwe są burze. Alerty obowiązywać będą od godz. 12 w sobotę do godz. 7 w niedzielę.

Na terenie woj. świętokrzyskiego, łódzkiego prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni. Możliwe są burze. Alerty ważne są w godz. 12-17 w woj. łódzkim, w świętokrzyskim obowiązywać będą go godz. 7 w niedzielę.

Prognoza ostrzeżeń na najbliższe dni

Silny wiatr może utrzymać się w najbliższych dniach. IMGW przewiduje podtrzymanie lub wydanie kolejnych ostrzeżeń przed tym zjawiskiem.

NIEDZIELA I NOC Z NIEDZIELI NA PONIEDZIAŁEK

Silny wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h synoptycy IMGW prognozują dla województwa zachodniopomorskiego i śląskiego.

W woj. pomorskim może zaś powiać ze średnią prędkością 25-35 km/h, w porywach do 80 km/h.

Na terenie woj. lubuskiego, łódzkiego i wielkopolskiego przewiduje się średnią prędkość wiatru na poziomie 30-40 km/h. W porywach może powiać do 80 km/h.

W woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i opolskim według synoptyków może powiać ze średnią prędkością do 20-35 km/h, w porywach do 70-75 km/h.

Mocno powiać może też w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim, gdzie przewiduje się średnią prędkość na poziomie 20-30 km/h, a w porywach do 70 km/h.

Silny wiatr może wystąpić również w woj. mazowieckim i lubelskim. Jego średnia prędkość ma wynieść od 30 do 40 km/h, porywy zaś do 70 km/h.

PONIEDZIAŁEK I NOC Z PONIEDZIAŁKU NA WTOREK

Silny wiatr utrzyma się miejscami także w poniedziałek. W pierwszej połowie dnia średnia prędkość wiatru ma utrzymać się na poziomie 30-40 km/h, a porywy do 70 km/h.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.