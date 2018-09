Porywy do 95 kilometrów na godzinę. Żółte alerty na północy

Czeka nas słoneczny weekend. Wcześniej miejscami popada - 26-09-2018 Jeszcze przez kilka dni będzie wiał porywisty wiatr. Miejscami popada deszcz, a na termometrach zobaczymy nawet 22 stopnie Celsjusza. Synoptycy przewidują jednak, że ostatni weekend września będzie słoneczny. czytaj dalej

Wiatr w Polsce nie odpuszcza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty dla dwóch województw.

Na Pomorzu aktualnie prędkość wiatru wynosi od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 60-70 km/h. Według wydanego przez IMGW komunikatu dla powiatów: Słupska, Sopotu, puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego w kolejnych godzinach porywy wiatru mogą wzrosnąć nawet do 70-90 km/h. Najsilniej powieje nad samym morzem.

Ostrzeżenia na wybrzeżu

W środę rano IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Komunikat dotyczy powiatów leżących najbliżej wybrzeża.

W województwie zachodniopomorskim w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim wiatr powieje ze średnią prędkością około 30-45 kilometrów na godzinę. W porywach rozpędzi się do 85 km/h. Będzie wiać z kierunku południowo-zachodniego. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20.

W województwie pomorskim w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, kartuskim, gdańskim, nowodworskim średnia prędkość wiatru wyniesie ok. 50-65 km/h. W porywach może miejscami rozpędzić się do 80-90 km/h. Istnieje trzydziestoprocentowe prawdopodobieństwo, że lokalnie porywy mogą osiągnąć prędkość nawet 95 km/h. Powieje z zachodu. Alerty ważne są do czwartku do godz. 1.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".