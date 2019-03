Porywy wiatru będą niebezpieczne. Alarmy

W niektórych regionach Polski wieje silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed zjawiskiem. Niebezpieczna pogoda miejscami może utrzymywać się do niedzielnego poranka.

Na pogodę w Polsce wpływa niż Korneliusz, którego centrum znajduje się nad Wyspami Brytyjskimi. Gradient baryczny (różnica ciśnienia) między jego centrum a obrzeżami nad Francją i Włochami przekracza 25 hPa. Tak duża różnica na relatywnie niewielkiej odległości sprawia, że na terytorium Polski występuje silny wiatr.

Co najmniej do późnego popołudnia w czwartek będą obowiązywały ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. Na kolejne dni wydano prognozę zagrożeń, z której wynika, że wietrzna aura może towarzyszyć nam do soboty.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie wiatru o średniej prędkości osiągającej od 40 do 55 kilometrów na godzinę, a w porywach miejscami do 85 km/h. Ostrzeżenie wydano dla województw:

- podkarpackiego w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieński, Krosno i jasielskim. Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 21 w czwartek;

- małopolskiego w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, nowotarskim, tatrzańskim i suskim. Alert będzie obowiązywać do godziny 18.30 w czwartek;

- śląskiego w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała i cieszyńskim. Alert wygaśnie o godzinie 17 w czwartek.

Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek prognozuje, że porywy wiatru mogą być silne również na nizinach i osiągać prędkość do 50-70 km/h. W Tatrach zaś może powiać halny, z prędkością wyższą niż 100 km/h, niewykluczone są porywy dochodzące do 150 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na czwartek

W ciągu dnia alertów może przybywać. Oprócz już obowiązujących ostrzeżeń w woj. podkarpackim, małopolskim i śląskim IMGW może też wydać alerty dla woj. pomorskiego.

Prognoza ostrzeżeń na czwartek

Silny wiatr w piątek

Piątek też może przynieść wietrzną aurę. W woj. lubelskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim mogą zostać wydane alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Może on osiągnąć średnią prędkość od 30 km/h do 40 km/h, a w porywach rozpędzi się miejscami do 70-80 km/h, powieje z zachodu. Szczególnie dokuczliwy ma okazać się na Wybrzeżu.

Prognoza ostrzeżeń na piątek

Wiatr potencjalnym zagrożeniem w sobotę

W sobotę czeka nas kontynuacja wietrznej pogody. IMGW zapowiada możliwe ostrzeżenia w woj. lubelskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim i opolskim.

Wieczorem i w nocy IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, a w porywach do 70-80 km/h. Najsilniejsze porywy spodziewane są na Wybrzeżu - tam może powiać z prędkością do 90 km/h.

Prognoza ostrzeżeń na sobotę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza zagrożeń - zgodnie z definicją IMGW - zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.