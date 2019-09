Porywy wiatru do 95 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia drugiego stopnia

Prognoza pogody na dziś: deszczowy i wietrzny dzień, do 16 stopni - 17-09-2019 Wtorek zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Należy spodziewać się silniejszych porywów wiatru. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

We wtorek należy spodziewać się silniejszych porywów wiatru i burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne.

W województwie zachodniopomorskim w powiatach Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim zostały wydane alarmy drugiego stopnia przed silnymi porywami wiatru.

Jak prognozują synoptycy wystąpi tam silny, zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 50-60 kilometrów na godzinę, w porywach do 95 km/h.

Ostrzeżenia wejdą w życie o godzinie 8 i stracą ważność o północy w nocy z wtorku na środę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać więcej pomarańczowych alertów w woj.. Mogą dotyczyć

Według synoptyków wystąpi tam silny, zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości od 35 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 70 km/h. W pasie nadmorskim w porywach może rozpędzać się do 95 km/h. Spodziewać się należy również silnych burz z opadami od 10 do 15 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie około 20 l/mkw., oraz porywami wiatru do 95 km/h.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą również ostrzegać przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym niebezpieczeństwem mogą pojawić się we wtorek w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Wyładowaniom będą towarzyszyć opady rzędu 15 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h.

Oprócz tego niebezpieczeństwo stanowić będą. Synoptycy IMGW prognozują, że we wtorek w województwach:powieje silny, zachodni wiatr o prędkości od 20 do 45 km/h. W porywach może rozpędzać się do 70 kilometrów na godzinę. W woj. pomorskim wiatr może osiągać do 90 km/h.

W woj. lubuskim, wielkopolskim i łódzkim we wtorek późnym popołudniem i wieczorem porywy wiatru będą rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę. Z kolei w woj. świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim najsilniejszy wiatr pojawi się w godzinach nocnych. Mieszkańcy woj. mazowieckiego i lubelskiego muszą spodziewać się, że najsilniejsze porywy prognozowane są w nocy i rano.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

W środę synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać żółte alerty przed silnymi porywami wiatru w woj. pomorskim. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 45 km/h, w porywach do 70 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Śledź aktualną sytuację pogodową:

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Definicja IMGW mówi, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza ostrzeżeń?

Według definicji IMGW, prognoza ostrzeżeń (zwana też prognozą niebezpiecznych zjawisk) to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.