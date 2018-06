Potężne chmury burzowe. Niebezpiecznie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce

Nad Polską przechodzą burze. Towarzyszą im opady deszczu do 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywisty wiatr. Wraz z wędrówką w głąb kraju burz będzie przybywać.

Ulewy, wichury, gradobicia i trąby powietrzne - 21-06-2018 W czwartek pogoda jest wyjątkowo niebezpieczna w związku z gwałtownymi burzami, które przechodzą przez nasz kraj. Synoptycy TVN Meteo ostrzegają przed możliwością pojawienia się trąb powietrznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wszystkich województw. czytaj dalej

We wtorek wczesnym popołudniem do Polski wkroczył od północnego zachodu aktywny chłodny front atmosferyczny. Jest on związany z niżem Cathy znad południowej Skandynawii.

Front przemieszcza się z prędkością około 60 kilometrów na godzinę. Pchają go bardzo chłodne masy powietrza polarnego, płynące znad północnego Atlantyku.

Burz będzie przybywać

Na froncie rozwijają się chmury burzowe Cumulonimbus. Towarzyszą im przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Wraz z wędrówką w głąb kraju, burz będzie przybywać.

Sprawdź, jak być bezpiecznym podczas burzy - 21-06-2018 Czwartek w całym kraju będzie burzowy. Pogoda może być gwałtowna i bardzo dynamiczna. Sprawdź, co zrobić, żeby być bezpiecznym. czytaj dalej

Ponadto przed frontem rozwinęła się w gorącej masie powietrza tak zwana linia nawałnic, linia szkwałowa z bardzo gwałtownymi zjawiskami. Rozciąga się od wschodniego Pomorza, przez Wielkopolskę po Dolny Śląsk. Wypiętrzyły się na niej potężne chmury burzowe, występują gwałtowne burze.

Sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie.

Jak powiedziała synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek, strefa burz, rozciągająca się nad Dolnym Śląskiem i Wielkopolską w pasie Kamienna Góra - Środa Śląska - Wrocław - Kobylin - Książ Wielkopolski jest niebezpieczna. Jest wąska, szybko się przemieszcza (60-70 kilometrów na godzinę). To oznacza, że związane są z nią silne porywy wiatru do 90 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla całej Polski.

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com)

Gdzie zagrzmiało?

Drzewo runęło na budynek mieszkalny. Nad Polską przechodzą gwałtowne burze - 21-06-2018 Na Pomorzu silne porywy wiatru powaliły drzewo na budynek mieszkalny. W województwie zachodniopomorskim od rana strażacy przyjęli kilkadziesiąt zgłoszeń. Nad Polską przechodzą burze, są bardzo gwałtowne. Na Kontakt 24 wysyłacie zdjęcia i nagrania pokazujące aktualną sytuację. czytaj dalej

Po godzinie 15.30 synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek poinformowała, że burze występują w województwach:

- pomorskim w rejonie Bytowa. Idą na północny wschód na Lębork;

- dolnośląskim - gwałtowne burze występują w pasie: Kowary - Jelenia góra - Wleń - Wojcieszów - Bolków - Strzegom - Jawor - Złotoryja - Legnica - Prochowice - Ścinawa - Wołów - Wąsosz góra - Bojanowo - Rawicz - Krobia - Leszno - Gostyń - Krzywiń. Przemieszczają się na północny wschód w kierunku miejscowości: Wrocław, Trzebnica, Milicz, Kobylin, Borek, Książ wielkopolski, Śrem, Kórnik, Pyzdry;

- wielkopolskim - burze o charakterze umiarkowanym występują w pasie Obrzycko - Wronki - Czarnków - Wieleń - Chodzież, Ujście. Idą na północny wschód, na Wargonin, Wyrzysk, Wysoką, Łobżenicę, Więcbór.

Izolowane burze umiarkowane rozwijają się w gorącej masie w woj. małopolskim i podkarpackim, w rejonie miejscowości: Ciężkowice, Tuchów, Pilzno, Brzostek, Dębica, Ropczyce. Kierują się na wschód na Rzeszów i Kolbuszową.

Słabym, umiarkowanym i gwałtownym burzom towarzyszą opady deszczu o natężeniu do 10-40 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni oraz porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Pada też grad.

Blids.de: mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w czasie dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 15 minutom. Od najnowszych: czerwone - pomarańczowe - żółte - zielone - niebieskie - granatowe - fioletowe - różowe.

Ścieżka burz w godzinach 13.15-15.15 (blids.de)