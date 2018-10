Potężny arktyczny wir zamiesza w pogodzie

Silny wiatr w całej Polsce. Powieje nawet do 100 kilometrów na godzinę - 21-10-2018 Nadchodzący tydzień przyniesie silny wiatr. Według prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej najsilniejsze porywy mają występować na Wybrzeżu. Ich prędkość może dojść nawet do 100 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ potężnego układu niżowego Rachel z centrum nad północnym Atlantykiem w rejonie arktycznego archipelagu Svalbard. Jak prognozuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w poniedziałek do Polski wkroczy chłodny front związany z tym niżem, który będzie rozciągał się od Skandynawii, przez Europę Środkową, po Francję.

W poniedziałkowy poranek można spodziewać się licznych mgieł i zamgleń, szczególnie na południu i w centrum kraju. W dzień prognozowane są przemieszczające się od północy w głąb kraju opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Wiatr osiągnie na Pomorzu prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Powietrze arktyczne i deszcz

We wtorek i w środę Polska będzie znajdowała się pod silnym wpływem głębokiego arktycznego niżu z ciśnieniem w centrum rzędu 960 hPa. Na jego obrzeżach wykluje się i rozwinie mniejszy wir niżowy przemieszczający się znad Szwecji w kierunku Rosji. Dwa niże wtłoczą do Europy Środkowej zimne masy powietrza arktycznego z chmurami i deszczem.

Jak prognozuje synoptyk, w środę piętrzyć się będą kłębiaste chmury, z których spadnie przelotny deszcz oraz deszcz ze śniegiem. W związku z szybko przemieszczającym się strumieniem arktycznego powietrza silny wiatr powieje z zachodu i północy, w porywach osiągnie prędkość 80-100 kilometrów na godzinę. Obszar niskiego ciśnienia z potężną zatoką chłodu będzie się rozciągał od Arktyki po Morze Czarne, czyli na odcinku ponad trzech tysięcy kilometrów.

Na poniższej mapie widać głęboki niż, który nachodzi na północ Europy:

Prognoza ciśnienia na najbliższe pięć dni (climatereanalyzer.org)

W związku z tą sytuacją we wtorek od północy w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. W górach prognozuje się opady śniegu do 5-15 centymetrów. Z zachodu powieje dość silny i silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Wiatr na Wybrzeżu i Pomorzu osiągnie prędkość do 100 kilometrów na godzinę, w górach powieje w porywach do 150 km/h.

Środa natomiast na północnym zachodzie kraju będzie na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze można spodziewać się przelotnych opadów deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na wschodzie kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem. W górach synoptyk prognozuje opady śniegu do 10-20 centymetrów. Z północnego zachodu powieje dość silny wiatr, który rozpędzi się w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. Na północnym wschodzie kraju wiatr osiągnie prędkość do 90 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Niżowe układy nad Polską

W kolejnych dniach Polska zostanie pod wpływem układów niżowych, jednak już mniej dynamicznych i cieplejszych. Dlatego też na czwartek prognozuje się okresowe opady mżawki i deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

W piątek mieszkańcy północnych regionów kraju mogą spodziewać się słabych opadów deszczu lub mżawki do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny.