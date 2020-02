Potężny niż Sabina chwilę z nami zostanie. To oznacza kłopoty

Prawie 3200 interwencji w Polsce. Zerwane dachy, zalania, połamane drzewa - 10-02-2020 Od niedzieli wieczorem w całej Polsce w związku wichurami strażacy interweniowali prawie 3200 razy. Zginęły dwie osoby, a kilka zostało rannych. Wiatr zrywał dachy, a ulewny deszcz powodował podtopienia. Na Opolszczyźnie, po tym jak wiatr zerwał kabel energetyczny, prąd śmiertelnie poraził 16 krów. Ponadto porywy zrywały dachy z budynków, łamały drzewa i niszczyły samochody. Gwałtowna pogoda pozbawiła prądu ponad 55 tysięcy gospodarstw. czytaj dalej

Polska pozostaje pod wpływem potężnego i bardzo rozległego układu niżowego Sabina, którego centrum ulokowało się nad północną Norwegią. Nad krajem przemieszczają się szybko umiarkowanie aktywne fronty atmosferyczne z mieszanymi opadami, typowe dla szybko przemieszczających się znad Atlantyku mas powietrza. We wtorek napłynie z zachodu chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne morskie.

Wpływ niżu Sabina będzie odczuwalny w Polsce jeszcze przez wtorek i środę.

Sabina zostanie z nami...

We wtorek wystąpi zachmurzenie duże z przejaśnieniami, pojawia się też przelotne opady deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. W górach opady śniegu będą większe niż na nizinach. Możliwe są burze, które nawiedzają Polskę w poniedziałek. Od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach rozpędzi się do 60-90 km/h - szczególnie na zachodzie i Wybrzeżu. W górach powieje z prędkością powyżej 100 km/h.

W środę na północy kraju będzie pochmurno, z niewielkimi opadami śniegu. Poza tym pojawią się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr zachodni, dość silny, w porywach powieje z prędkością do 60-80 km/h. W górach znów porywy sięgną powyżej 100 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com) Wideo

... do czwartku

W czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na Podlasiu pojawią się słabe opady śniegu. Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h.

Prognozowane opady w ciągu pięciu dni (Ventusky.com) Wideo

Prognoza pogody na środę i czwartek

W piątek zachmurzenie będzie duże, okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem, a na Podlasiu mokrego śniegu. Będzie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, tylko okresami dość silny, w porywach osiągający do 50 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com) Wideo

Dalej słabe opady śniegu

W sobotę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Na Podkarpaciu wystąpią słabe opady śniegu, a na Pomorzu - słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podlasiu, 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie na wschodzie północno-zachodni, a poza tym południowy. Powieje słabo i umiarkowanie, na zachodzie okresami dość silnie.