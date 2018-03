Prognoza pogody na Wielkanoc: miejscami może spaść śnieg - 22-03-2018 Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Jeśli jesteście ciekawi, czy udając się do kościoła ze święconką lub na rezurekcję, zmokniecie, to mamy dla was wstępną prognozę pogody. czytaj dalej

Do 10 stopni w sobotę

Piątek będzie na ogół pochmurny. Niemal w całym kraju popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Jedynie dla Lubelszczyzny i Podkarpacia nie prognozuje się opadów. Mogą się tam pojawiać przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu do 7 st. C na Śląsku. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada. W południe na warszawskich barometrach zobaczymy 994 hPa.

Weekend rozpocznie się pogodnie na terenie całej Polski. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Podkarpaciu do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Będzie wiał wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

Wideo Prognoza temperatury w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Pogodna, ciepła niedziela

Niedziela zachęci nas do spacerów. Synoptycy przewidują pogodny, a miejscami nawet słoneczny dzień. Temperatura wyniesie maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Prognoza pogody na weekend

Poniedziałek najcieplejszy na Podkarpaciu

W pierwszym dniu kolejnego tygodnia spodziewamy się przeważnie pogodnego nieba. Na Pomorzu i w województwach zachodnich wystąpią zaś przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Wideo Prognoza opadów na najbliższe dni (Ventusky.com)

Deszczowy wtorek

W całej Polsce niebo zasnute będzie chmurami, popada również deszcz. Odnotujemy maksymalną temperaturę od 7 st. C na Dolnym Śląsku do 10 st. C na Podkarpaciu. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu.