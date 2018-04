Powrót burz. Wiatr w porywach powyżej 80 km/h

Sześć województw z ostrzeżeniami przed burzami z gradem - 23-04-2018 Polska znajduje się w strefie frontu atmosferycznego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, którym lokalnie może towarzyszyć grad. czytaj dalej

Jak informował o godzinie 16.30 synoptyk TVN Meteo Artur Chrzanowski, na południu słabe burze nawiedziły Krynicę Zdrój i Muszynę. Towarzyszył im deszcz do 10 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr wiejący w porywach do 70 km/h.Liczne burze wystąpiły na linii frontu chłodnego od Pomorza po Śląsk, w takich miejscowościach, jak: Kartuzy, Żukowo, Kościerzyna, Brusy, Czarne, Szczecinek, Jastrowie, Borne-Sulinowo, Piła, Ujście, Kcynia, Szubin, Nakło nad Notecią, Dobrzany, Wągrowiec, Milicz, Namysłów, Bierutów, Wiązów, Oława, Siechnice, Strzelin, Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój, Nowa Ruda, Radków, Kudowa Zdrój, Głubczyce. Tam suma opadów wynosiła przeważnie 5-20 l/mkw., a wiało do 80 km/h.

Między Oławą a Ząbkowicami Śląskimi wystąpiły burze silne, którym towarzyszyły opady deszczu rzędu 15-30 l/mkw. i porywy wiatru powyżej 80 km/h

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty i prognozy ostrzeżeń.

blitzortung.org: aktualizowana w czasie rzeczywistym mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w ciągu dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 20 minutom. Najnowsze wyładowania oznaczone są kolorem białym.

Burze nad Polską, poniedziałek 16.20



Blids.de: aktualizowana co kwadrans mapa prezentuje wyładowania atmosferyczne w czasie dwóch godzin. Każdy kolor odpowiada 15 minutom. Od najnowszych: czerwone - pomarańczowe - żółte - zielone - niebieskie - granatowe - fioletowe - różowe.