Powrót gorącej i gwałtownej pogody

Upalna niedziela

W sobotę w południowej części kraju będzie pochmurno, może popadać słaby deszcz. Na Podkarpaciu i w Małopolsce możliwe są także burze z opadami deszczu dochodzącymi do 20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju powinno być w miarę pogodnie. Temperatura wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, miejscami umiarkowany, zmienny wiatr.

Na Warmii, Mazurach i Podlasiu w niedzielę może spaść przelotny deszcz, a na Mazowszu i Podhalu niewykluczone są burze. Podczas nich może spaść do 10-20 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać do 80 km/h. Reszta kraju może liczyć na słońce. Termometry wskażą od 21 st. C na Pomorzu Gdańskim do 30 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Do 27 stopni

Poniedziałek w całym kraju upłynie pod znakiem deszczu i burz. Opady deszczu mogą wynieść do 20 l/mkw., a porywy wiatru do 80 km/h. Termometry pokażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany powieje z północnego wschodu.

Burzowo

We wtorek na zachodzie i północy Polski może popadać deszcz, niewykluczone są także burze. Podczas nich może spaść od 10 do 20 l/mkw. deszczu, a wiatr rozpędzi się do 60-80 km/h. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na wtorek i środę

Może popadać

W środę od Podlasia, przez Mazowsze, po Śląsk towarzyszyć mogą nam przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze padać nie powinno. Temperatura wyniesie od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.