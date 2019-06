Powrót groźnych zjawisk. Prognoza ostrzeżeń IMGW

Prognoza pogody na jutro: przyjemnie, ale nie wszędzie. Ryzyko lokalnych burz - 17-06-2019 W nocy miejscami przelotnie popada deszcz. Wtorek zapowiada się na ogół pogodnie, termometry pokażą maksymalnie 29 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Sprawdź, gdzie będą burze

Odpoczynek od burz nie potrwa długo. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę pogodowych zagrożeń na najbliższe dni.

W środę w wielu regionach mogą pojawić się burze z opadami gradu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nimi mogą zostać wydane dla województw:

- zachodniopomorskiego - w którym wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu o sumie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru o prędkości do 80 kilometrów na godzinę;

- warmińsko-mazurskim i podlaskim - w nocy ze środy na czwartek prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu o sumie 10-15 l/mkw., lokalnie do 20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 km/h;

- mazowieckim - gdzie wystąpią burze z opadami deszczu do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h;

- lubelskim - w którym wystąpią burze z opadami deszczu wynoszącymi do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru osiągającymi do 70 km/h. Lokalnie pojawi się grad;

- świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim - w których burzom towarzyszyć będą opady deszczu rzędu 15-30 l/mkw., lokalnie 60 l/mkw. i porywy wiatru do 60 km/h.

W każdym z tych województw lokalnie może spaść grad.

Wydania ostrzeżeń należy spodziewać się między godziną 7.30 w środę a godziną 7.30 w czwartek.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na środę

Niebezpieczny czwartek

W czwartek pogoda może być gwałtowna w całym kraju. Synoptycy IMGW planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem we wszystkich województwach. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu o sumie od 10 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70-90 km/h.

We wszystkich województwach lokalnie może spaść grad.

Wydania ostrzeżeń należy spodziewać się między godziną 7.30 w czwartek a godziną 7.30 w piątek.

Orientacyjna prognoza ostrzeżeń IMGW na czwartek

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.