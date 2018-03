"Powrót zimy na wiosnę". Śnieżny koniec marca na Waszych zdjęciach

Prognoza pogody na dziś: deszcz i śnieg niemal w całym kraju - 29-03-2018 Na termometrach zobaczymy do 11 stopni. Tylko na Dolnym Śląsku nie spodziewamy się opadów. czytaj dalej

Nad Polską przechodzi front, który podzielił w czwartkowy poranek nasz kraj na dwie strefy pogodowe. Granicą o poranku była linia od Świnoujścia, przez Piłę, Płock aż do Warszawy. Na północ od tej linii sypie śnieg i jest chłodno, na południe mamy do czynienia z opadami deszczu i dodatnią temperaturą.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu dla ośmiu województw.

Niebezpiecznie na drogach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała w przesłanym komunikacie o utrudnieniach na drogach i autostradach. Utrudnienia w postaci opadów deszczu ze śniegiem lub śniegu występują na terenie województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego. W pozostałych regionach utrudnienia na drogach są związane z opadami deszczu lub mżawką.

Strefa opadów nad Polską o godz. 9 (radar-opadow.pl)

Co dalej?

Taka sytuacja będzie utrzymywać się do końca dnia. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale na południowym zachodzie i południu pojawią się przejaśnienia. Na północnym wschodzie spadnie od 1 do 5 centymetrów śniegu. Na Pomorzu, Kujawach, Mazowszu i Lubelszczyźnie wystąpią opady deszczu ze śniegiem od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy. Poza tym popada słaby deszcz - do 2 l/mkw. Tylko dla Dolnego Śląska nie prognozuje się opadów. Termometry wskażą maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 11 st. C w Małopolsce.

Wideo Sprawdź, gdzie będzie dzisiaj padać (Ventusky.com)

Kontakt 24 przysypany śniegiem

"Powrót zimy na wiosnę" - napisała Jowita z Kamienia Pomorskiego. Wtórował jej Reporter 24 z Golubia-Dobrzynia, który zdjęcia opatrzył podpisem: "zima nie odpuszcza". Na Kontakt 24 otrzymujemy wiele Waszych relacji pogodowych:

~agaszko Wiosna przyszła

~Tomasz zderzenie auta i tramwaju 18 na Woronicza w Warszawie





~Alusia Zima w końcu marca



~Milena zima- Koszalin

~mazurek33 Tuczno - kujawsko-pomorskie

~Dominik Śnieg



~Piotr U nas w Bydgoszczy już święta!

~czarli02 Jakie to Święta niebawem...? :)

stuDJo YAVOR Miastko marzec 2018 poczytaj

~Jowits Jowita



~diti sfirex Śnieg na Święta w Świnoujściu

stuDJo YAVOR powrót zimy w Miastku poczytaj

Aleksandrab71s Złotów wielkopolska poczytaj