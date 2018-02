Powrót zimy stwarza zagrożenia. IMGW ostrzega

Wiosna w Europie według Amerykanów. Jaka pogoda czeka Polskę? - 22-02-2018 Po chłodnym marcu na znacznym obszarze Europy rozgości się ciepła wiosna - twierdzą synoptycy AccuWeather. Nie będzie jednak tylko kolorowo - w niektórych regionach kolejna pora roku przyniesie gwałtowne zjawiska pogodowe albo powodzie. Z czym przyjdzie zmierzyć się Polsce? czytaj dalej

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

Do Polski zbliża się fala mrozów. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kilka ostrzeżeń na czwartek i wiele ostrzeżeń prognozowanych na kilka kolejnych dni. Prosimy zachować ostrożność, duże mrozy stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje na obszarze województwa pomorskiego. Prognozuje się tam temperaturę minimalną w nocy z czwartku na piątek od -13 do -11 st. C, lokalnie nawet do -16 st. C. Najniższa temperatura pojawi się w rejonie Kaszub i Żuław. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h wschodni, nad ranem zmienny.

Dla wschodniej części Warmii i Mazur również wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. W tym regionie prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje też w województwie podlaskim. Tam w regionie centralnym prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -13 st. C. Powieje wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Na Suwalszczyźnie prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17 st. C do -14 st. C. Wystąpi wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza ostrzeżeń na najbliższe dni

prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 55 km/h, z kierunków północnych. Największe nasilenie zjawisk wystąpi w powiatach północnych.

Na Warmii i Mazurach w nocy z soboty na niedzielę prognozuje się temperaturę minimalną od -16°C do -13°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie od 10 km/h do 25 km/h.

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od -10 st. C do -7 st. C. W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozuje się temperaturę minimalną od -17 st. C do -14 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie od 10 km/h do 25 km/h.

Na Podlasiu w nocy z soboty na niedzielę prognozuje się temperaturę minimalną od -17 st. C do -14 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru osiągnie od 10 km/h do 25 km/h.

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od -11 st. C do -8 st. C. W nocy z niedzieli na poniedziałek prognozuje się temperaturę minimalną od -18 st. C do -15 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru osiągnie od 10 km/h do 25 km/h.

Prognoza na piątek i noc z piątku na sobotę

Na Mazowszu prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -15 st. C do -13 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -7 st. C do -5 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie od 10 km/h do 20 km/h.



Na Lubelszczyźnie prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z soboty na niedzielę od -15 st. C do -12 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -7 st. C do -5 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru osiągnie od 10 km/h do 20 km/h.

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -16 st. C do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od wyniesie -9 st. C do -7 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie od 5 km/h do 10 km/h. Uwaga: W ciągu następnych dni prognozuje się nadal temperaturę minimalną w nocy poniżej -15 st. C.

Na Podkarpaciu prognozuje się temperaturę minimalną w rejonach podgórskich w nocy z soboty na niedzielę od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie spadek temperatury do -17 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -9 st. C do -7 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 20 km/h.

Prognozuje się temperaturę minimalną w rejonach podgórskich w nocy z niedzieli na poniedziałek od -16 st. C do -14 st. C, lokalnie do -18 st. C. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -10 st. C do -8 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 15 km/h do 25 km/h. Uwaga: W ciągu następnych dni prognozuje się nadal temperaturę minimalną w nocy poniżej -15 st. C.

W Małopolsce prognozuje się temperaturę minimalną w rejonach podgórskich w nocy z soboty na niedzielę od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie spadek temperatury do -17 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -9 st. C do -7 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 20 km/h.

Prognozuje się temperaturę minimalną w rejonach podgórskich w nocy z niedzieli na poniedziałek od -16 st. C do -14 st. C, lokalnie do -18 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -10 st. C do -8 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 15 km/h do 25 km/h. Uwaga: W ciągu następnych dni prognozuje się nadal temperaturę minimalną w nocy poniżej -15 st. C.

Prognoza ostrzeżeń na sobotę i noc z soboty na niedzielę (IMGW)

Na Śląsku prognozuje się temperaturę minimalną w rejonach podgórskich w nocy z soboty na niedzielę od -15 st. C do -13 st. C, lokalnie spadek temperatury do -17 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -8 st. C do -6 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 20 km/h.



Na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z soboty na niedzielę od -15 st. C do -13 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -4 st. C do -1 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 15 km/h do 25 km/h, w porywach do 45 km/h.

W tym regionie prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z niedzieli na poniedziałek od -16 st. C do -14 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od -8 st. C do -6 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 25 km/h.

W województwie świętokrzyskim prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z soboty na niedzielę od -15 st. C do -13 st. C. Temperatura maksymalna w niedzielę osiągnie od -8 st. C do -6 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie od 10 km/h do 15 km/h.

Na Ziemi Łódzkiej w nocy z niedzieli na poniedziałek prognozuje się temperaturę minimalną od -15 st. C do -13 st. C. W poniedziałek temperatura maksymalna osiągnie od -8 st. C do -6 st. C. Prognozowana średnia prędkość wiatru wyniesie od 5 km/h do 10 km/h.