Pożary, burze i upały w Europie. Sprawdź, gdzie pogoda może być zagrożeniem

Pogoda może być niebezpieczna. Prognoza zagrożeń IMGW - 11-07-2019 Zgodnie z prognozą zagrożeń, wydaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek i sobotę zagrożą nam burze. Lokalnie niewykluczone są opady gradu. czytaj dalej

Aura w nocy ze środy na czwartek w Grecji była gwałtowna. Siedem osób zginęło , a ponad 100 zostało rannych. Silny wiatr łamał drzewa, słupy energetyczne, niszczył samochody i zrywał dachy. W czwartek po południu rzecznik rządu Stelios Petsas poinformował, że w szpitalu pozostawały 23 osoby, w tym jedna w stanie ciężkim.

Groźnie było też w środę we Włoszech. Tam w wyniku nawałnic kilkanaście osób odniosło obrażenia. Wiał silny wiatr, padał też ulewny deszcz. Sypnęło gradem. Miejscami gradziny osiągały wielkość pomarańczy.

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY TVNMETEO.PL DLA EUROPY

Gdzie może być niebezpiecznie?

Pogodowych niebezpieczeństw możemy spodziewać się też w piątek w kilku europejskich państwach.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Europy na piątek (meteoalarm.eu)

Do 40 stopni w Hiszpanii

Hiszpańska służba meteorologiczna (AEMET) wydała ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Największy skwar prognozowany jest na zachodzie kraju w regionie Lleida - tam termometry wskażą do 40 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w centralnej części kraju - do 38 st. C.

Ostrzeżenia dla Hiszpanii na piątek (meteoalarm.eu)

Upalnie też w Portugalii

Portugalskie służby meteorologiczne (IPMA) wydały na piątek alerty pierwszego stopnia przed upałami dla północnej części kraju. Miejscami temperatura osiągnie maksymalnie 38 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Portugalii na piątek (meteoalarm.eu)

Burze we Włoszech

Włoska służba meteorologiczna (MeteoAM) przestrzega w piątek przed burzami w dużej części kraju - tam wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Burze nie są spodziewane jedynie w południowych regionach i części centralnych obszarów kraju.

Służby zwracają uwagę na śledzenie aktualnej sytuacji pogodowej oraz komunikatów meteorologicznych.

Ostrzeżenia dla Włoch na piątek (meteoalarm.eu)

Zagrzmi we Francji

Burz w piątek należy spodziewać się w części północno-wschodniej Francji. Meteo France alerty pierwszego stopnia wydało w departamentach Moza, Ardenia, Marne, Meurthe i Mozela, a także Mozela.

Służby przestrzegają przed silnymi porywami wiatru oraz wzrastaniu poziomu wód i rzek w regionach, gdzie przejdą ulewy.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Francji na piątek (meteoalarm.eu)

Czechy: ostrzeżenia przed pożarami

W Czechach w piątek także może być niebezpiecznie. Niemalże w całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed pożarami, wydane przez Czeski Urząd Hydrometerologiczny (CHSMU). Alertów nie wydano tylko dla krajów karlowarskiego i pilzneńskiego.

Meteorolodzy przestrzegają przed rozpalaniem ognisk. Ryzyko pożarów ma jednak zmaleć po południu, kiedy nad krajem przejdą opady deszczu.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla Czech (meteoalarm.eu)

Zagrożenie pożarowe w Norwegii

W południowej części kraju Norweski Instytut Meteorologiczny wydał w piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed pożarami. Mogą łatwo wybuchać i szybko się rozprzestrzeniać.