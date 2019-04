Pożegnanie z gorącem. Mało kto zobaczy na termometrze 20 stopni

W ciągu najbliższej doby Polska będzie znajdować się pod wpływem zatoki niżowej z burzowym frontem atmosferycznym postępującym od zachodu w głąb kraju. Za frontem napływa chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie (PPm) znad Atlantyku.

W niedzielę na zachodzie kraju będzie na ogół pogodnie. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu - burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Podkarpaciu do 18 st. C na Suwalszczyźnie. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie, a w porywach burzowych rozpędzi do 70 kilometrów na godzinę.

Wideo Porywy wiatru w kolejnych dniach (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Miejscami pogodnie

W poniedziałek w północno-wschodnich rejonach Polski oraz na Kaszubach będzie pogodnie. Poza tym pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Podkarpaciu do 19 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, przeważnie z północnego wschodu.

Prognoza pogody w poniedziałek i wtorek

Do 20 stopni

Wtorek zapowiada się pogodnie, tylko na Podkarpaciu możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 16 st. C na Podkarpaciu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com | wideo bez dźwięku)

W środę będziepogodnie, tylko na Pomorzu i Podkarpaciu popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Pomorzu do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany północny wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek

W czwartek wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie od 14 st. C na Pomorzu do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.