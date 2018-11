Pożegnanie ze słońcem. Powrót chmur, deszczu i silniejszego wiatru

Jesienne lato w Czechach. Termometry pokazały rekordowe wartości - 07-11-2018 Pierwszy tydzień listopada w Czechach był bardzo ciepły i pełen słońca. Były regiony, gdzie termometry pokazały nawet ponad 20 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Mglisto i pochmurno

W czwartek niebo przysłoni się chmurami. W większości kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale miejscami może się zwiększać. Nad ranem pojawią się mgły i zamglenia. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. w Małopolsce. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany. Powieje głównie z południa, a na zachodzie kraju - z kierunku zachodniego.

Piątkowy poranek zapowiada się na mglisty. W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na północy, przez 15 st. C w centrum, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie.

Powrót deszczu

W sobotę wystąpi zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. Na Pomorzu może spaść słaby deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 10 st. C na Suwalszczyźnie, 13 st. C w centrum kraju i 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z południowego wschodu, przeważnie słabo i umiarkowanie, okresami może przybrać na sile.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Wiatr może się rozpędzić

Gwałtowne burze w USA. Kobieta zginęła po przejściu tornada - 06-11-2018 Gwałtowne burze nawiedziły południową część Stanów Zjednoczonych. Żywioł spowodował wiele zniszczeń. Synoptycy przewidują, że to nie koniec trudnej pogody. czytaj dalej

Deszcz i mżawka

Niedziela okaże się pochmurna i deszczowa. Spadnie 5-15 litrów na metr kwadratowy deszczu, a opady będą przemieszczać się od zachodu w głąb kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, ale okresami powieje silniej - w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Na początku następnego tygodnia chmury nie odpuszczą. W poniedziałek na północy kraju spadnie słaby deszcz lub mżawka. Opady nie będą większe niż 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum, do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje z południa, głównie słabo i umiarkowanie. Okresami wiatr okaże się silniejszy i w porywach może rozpędzić się do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek