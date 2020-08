Poziom wody w rzekach może gwałtownie wzrosnąć. Alarmy hydrologiczne

Pogoda na dziś: prawie cała Polska pod ciemnymi chmurami - 18-08-2020 Wtorek upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia na południu kraju. Na obszarach występowania opadów mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, mogą zostać przekroczone stany alarmowe. Alarmy obowiązują na terenie województw:

- śląskiego w zlewni Przemszy, Brynicy, Soły wraz z kaskadą zbiorników, Małej Wisły ze zbiornikiem Goczałkowice;

- małopolskiego w zlewni Dunajca, Czarnej Orawy, Skawy wraz ze zbiornikiem Świnna, Raby wraz ze zbiornikiem Dobczyce, Ropy, Białej Tarnowskiej;

- podkarpackiego w zlewni Jasiołki, Wisłoka, Sanu.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Żółte alarmy IMGW obowiązują na terenie województw:

- śląskiego w zlewni Małej Wisły od zbiornika Goczałkowice do ujścia Przemszy;

- małopolskiego w zlewni Soły od kaskady zbiorników do ujścia, Wisły, Skawy od zbiornika Świnna do Poręba do ujścia, Rudawy i Prądnika, Szreniawy, Uszwicy, Dunajca, Breni;

- świętokrzyskiego w zlewni Wisły, Nidy, Świśliny, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej;

- podkarpackiego w zlewni Wisłoka, Sanu, Łegu;

- lubelskiego w zlewni Sanu i Wisły.

Tam mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Stan wody w rzekach 17 sierpnia o godzinie 8 (pogodynka.pl/polska/hydro)

Czym jest alarm hydrologiczny drugiego stopnia?

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Czym jest alarm hydrologiczny pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, pierwszy stopień alarmu hydrologicznego oznacza zagrożenie umiarkowane. Kiedy obowiązuje, stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych - przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody.