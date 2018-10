"Prędkość wiatru, która może powodować spore szkody". Trudna noc i poranek

Prognoza pogody na jutro: noc z deszczem ze śniegiem. Wciąż deszczowo i bardzo wietrznie - 23-10-2018 W ciągu najbliższej doby w całym kraju meteorolodzy prognozują opady i silnych wiatr. Jego maksymalna prędkość wyniesie do 90 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe są opady śniegu. Na termometrach maksymalnie 11 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W nocy z wtorku na środę wiatr może być jeszcze silniejszy niż był za dnia, kiedy to w Darłowie w województwie zachodniopomorskim porywy dochodziły do 100 km/h. Prognozuje się porywy dochodzące do 120 km/h. W pozostałych regionach powieje do 80-90 km/h.

- To jest taka prędkość wiatru, która może powodować spore szkody - przestrzegał prezenter pogody tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. - Na przykład będą się łamać gałęzie drzew albo całe drzewa, a na północy wiatr może zrywać linie energetyczne - dodał.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

W związku z taką pogodą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. W powiatach górskich województw małopolskiego i śląskiego obowiązują ponadto alerty przed intensywnymi opadami deszczu.

Ogłoszono też ostrzeżenia hydrologiczne - na obszarach nadmorskich możliwa jest cofka.

Tu może być groźnie

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Alerty obowiązują do północy w powiatach:

- województwa zachodniopomorskiego: sławieńskim, koszalińskim, Koszalinie, kołobrzeskim, gryfickim, kamieńskim oraz w Świnoujściu.

Dla tego obszaru prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Mocno powieje również w pozostałych powiatach województwa zachodniopomorskiego i na północy oraz zachodzie woj. pomorskiego. Dla tych miejsc wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywały do północy. Wiatr ma osiągać średnią prędkość do 30-40 km/h, a porywy do 90 km/h. Ponadto alerty przed silnym wiatrem obowiązują też w:

- zachodniej części woj. kujawsko-pomorskiego, gdzie prędkość wiatru może dochodzić do 75 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 6 rano w środę;

- woj. wielkopolskim, gdzie wiatr rozpędzi się w porywach do 80-90 km/h. Alert obowiązuje do godziny 8 w środę;

- woj. lubuskim, gdzie wiatr osiągnie prędkość dochodzącą w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie straci ważność o północy;

- woj. dolnośląskim, wiatr powieje z prędkością w porywach do 80 km/h. Alert obowiązuje do godziny 8 rano w środę;

, gdzie wiatr rozpędzi się w porywach do prędkości 80 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 8 rano w środę;

- woj. łódzkim, gdzie wiatr może powiać w porywach z prędkością dochodzącą do 90 km/h. Alert straci ważność o godzinie 8 rano w środę;

- woj. świętokrzyskim i małopolskim, prędkość porywów wiatru może dochodzić do 80 km/h. Alert będzie do godziny 18 w środę;

- woj. podkarpackim, gdzie prognozowany jest wiatr z porywami dochodzącymi do 80 km/h. Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 22 we wtorek do godziny 1 w nocy w czwartek.

IMGW wydał również alerty przed intensywnymi opadami deszczu dla górskich powiatów województw śląskiego i małopolskiego. Spadnie tam do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na wysokości powyżej 1200 metrów nad poziomem morza deszcz zamieni się w deszcz ze śniegiem lub śnieg. Ostrzeżenia będą obowiązywać do 7 rano w środę.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Alerty hydrologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla województw:

- zachodniopomorskiego, na ujściowym odcinku Odry oraz na zlewni Zalewu Szczecińskiego;

- pomorskiego, w rejonie Żuław i Zalewu Wiślanego;

- warmińsko-mazurskiego, w obszarze Żuław i Zalewu Wiślanego.

W tych miejscach IMGW prognozuje, że poziom wody może dochodzić do stanu ostrzegawczego, w województwie zachodniopomorskim nawet go przekraczać. Niewykluczone, że na Zalewie Szczecińskim zostaną przekroczone stany alarmowe.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od północy w środę do godziny 8 w czwartek.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Środa i noc ze środy na czwartek

Według prognozy zagrożeń IMGW wietrznie będzie również w środę i w czwartek o poranku.

Alert drugiego stopnia może zostać wydany dla województwa pomorskiego. Na tym terenie prognozuje się, że północno-zachodni wiatr powieje ze średnią prędkością 30-50 km/h, a w porywach do 80 km/h. W powiatach nadmorskich wiatr może rozpędzić się do 95 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW może ogłosić dla wszystkich pozostałych województw:

- w warmińsko-mazurskim i podlaskim prognozowany jest silny, północno-zachodni wiatr o średniej prędkości 25-40 km/h i porywach do 85 km/h;

- w mazowieckim i lubelskim może powiać ze średnią prędkością 25-35 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu;

- w podkarpackim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim prognozowana średnia prędkość zachodniego i północno-zachodniego wiatru do południa wynosi 25-35 km/h, a w porywach do 70 km/h;

- w łódzkim, wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim średnia prędkość wiatru z północnego zachodu może osiągnąć 20-35 km/h, w porywach do 70 km/h;

- w opolskim i dolnośląskim spodziewana średnia prędkość zachodniego wiatru wynosi 20-30 km/h. W porywach może rozpędzić się do 75 km/h;

- w zachodniopomorskim może powiać ze średnią prędkością 30-45 km/h, w porywach do 70 km/h. W powiatach nadmorskich porywy mogą rozpędzać się do 80 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Czwartek i noc z czwartku na piątek

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem mogą obowiązywać nawet do piątku do godziny 7.30.

Alerty pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla województw:

- zachodniopomorskiego, gdzie prognozuje się wiatr o średniej prędkości wynoszącej 30-45 km/h, w porywach do 70 km/h. Najsilniej może powiać nad samym morzem, do 80 km/h;

- pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w których spodziewana średnia prędkość wiatru dojdzie do 25-35 km/h. Porywy mogą dochodzić do 65-70 km/h;

- wielkopolskiego i łódzkiego, gdzie według IMGW powieje ze średnią prędkością do 20-30 km/h, w porywach do 70 km/h;

- opolskiego i dolnośląskiego, gdzie przewidywany jest wiatr o średniej prędkości 25-35 km/h i porywach dochodzących do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia mówi o tym, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Czym jest prognoza zagrożeń

Prognoza zagrożeń to prognoza na okres trzech kolejnych dni zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

