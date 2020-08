Według modeli prognostycznych opracowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura we wrześniu będzie na ogół "powyżej normy" w całym kraju. Oznacza to, że w tych rejonach temperatura będzie wyższa niż bywała normalnie w latach 1981-2010. Jedynie miejscami - w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim będzie "w normie".

Granice normy wieloletniej średniej temperatury powietrza we wrześniu (IMGW-PIB)

Prognozy modelu IMGW-Reg dla wybranych miast w Polsce wskazują, że wrzesień będzie miesiącem ze średnią temperaturą powietrza "powyżej normy" lub w górnej granicy klasy "w normie".

Wskazania modelu CFS przewidują natomiast wartości niższe - dla Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania i Katowic mieszczące się "w normie" lub w dolnej granicy klasy "w normie", a dla Szczecina, Lublina i Rzeszowa w górnej granicy klasy "w normie". Temperaturę "powyżej normy" amerykański model przewiduje tylko w Suwałkach.

Prognozowana średnia temperatura powietrza dla wybranych miast we wrześniu 2020 roku według modelu IMGW na tle prognoz CFS (IMGW-PIB)

Prognozowane średniej temperatury powietrza we wrześniu 2020 roku dla wybranych miast według modelu IMGW-Reg, IMGW-Bayes oraz modeli CFS (IMGW-PIB)

Statystyczny model IMGW-Bayes na wrzesień 2020 roku wskazuje, że na przeważającym obszarze kraju będzie bardzo wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia średniej miesięcznej temperatury powietrza "powyżej normy". Temperaturę "w normie" przewiduje się tylko miejscami w województwie pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim.

Najbardziej prawdopodobna klasa średniej temperatury powietrza we wrześniu 2020 roku według modelu IMGW-Bayes (IMGW-PIB)

Prawdopodobieństwo wystąpienia klas ”poniżej normy”, ”w normie” i ”powyżej normy” dla średniej temperatury powietrza we wrześniu 2020 roku według modelu IMGW-Bayes (IMGW-PIB)

Opady we wrześniu

Według modeli prognostycznych wykorzystywanych przez IMGW sumy opadów w Polsce będą "poniżej normy" lub "w normie". Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienie opadów "poniżej normy" prognozuje się w północno-wschodniej części kraju.

Granice normy wieloletniej sumy opadów we wrześniu (IMGW-PIB)

Model IMGW-Reg dla wybranych miast w Polsce wskazuje, że w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Suwałkach miesięczne sumy opadów będą klasyfikować się w górnej granicy klasy "w normie" lub w klasie "powyżej normy". Dla Krakowa, Poznania, Gdańska, Szczecina, Lublina i Rzeszowa prognozowane są natomiast opady mieszczące się w dolnej granicy lub na środku klasy "w normie".

Wskazania numerycznego modelu CFS, za wyjątkiem Katowic, są wyższe, suma opadów "powyżej normy" przewidywana jest w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i w Suwałkach.

Prognozowane sumy opadów we wrześniu 2020 rroku dla wybranych miast według modelu IMGW-Reg na tle prognoz CFS.

Prognozowane sumy opadów we wrześniu 2020 roku dla wybranych miast według modelu IMGW-Reg, IMGW-Bayes oraz modeli CFS (IMGW-PIB)

Statystyczny model IMGW-Bayes na wrzesień 2020 r. prognozuje, że na terenie całej Polski miesięczne sumy opadów będą "w normie" lub "poniżej normy". Większe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów "poniżej normy" przewiduje się we wschodniej części kraju, głównie w województwach północno-wschodnich.

Opady "w normie" prognozowane są natomiast w części zachodniej, w szczególności w województwach północno-zachodnich.

Najbardziej prawdopodobna klasa sumy opadów we wrześniu 2020 roku według modelu IMGW-Bayes (IMGW-PIB)

Prawdopodobieństwo wystąpienia klas ”poniżej normy”, ”w normie” i ”powyżej normy” dla sumy opadów we wrześniu 2020 roku według modelu IMGW-Bayes (IMGW-PIB)

Dni z opadami

Według statystycznego modelu IMGW-Bayes liczba dni z opadami we wrześniu 2020 r. na przeważającym obszarze kraju powinna być "powyżej normy".

Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia liczby dni z opadem w klasie "poniżej normy" prognozuje się jednie miejscami w pasie od województwa podkarpackiego, przez województwo małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie,mazowieckie, po województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Granice normy wieloletniej liczby dni z opadem we wrześniu (IMGW-PIB)

Najbardziej prawdopodobna klasa liczby dni z opadem we wrześniu 2020 roku według modelu IMGW-Bayes (IMGW-PIB)

Prawdopodobieństwo wystąpienia klas ”poniżej normy”, ”w normie” i ”powyżej normy” dla liczby dni z opadem we wrześniu 2020 roku według modelu IMGW-Bayes (IMGW-PIB)

Dni "powyżej normy", "w normie" i "poniżej normy"

W IMGW-PIB średnią miesięczną temperaturę dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy wieloletniej za okres 1981-2010. Wartości średniej miesięcznej temperatury z tego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza temperatury w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych "powyżej normy".

Gdy przewidywana jest temperatura "powyżej normy" można zakładać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1981-2010. Jeśli jest "poniżej normy" to oznacza, że jest chłodniejszy od co najmniej 20, a "w normie" znaczy, że będzie podobny do średnich 10.

Analogicznie jest w przypadku prognozy opadów. Prognoza miesiąca z temperaturą "powyżej normy" nie oznacza, że przez cały miesiąc występować będą wyłącznie dni upalne (powyżej 30 stopni Celsjusza), a z kolei prognoza miesiąca "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się takich dni. Należy pamiętać, że prognozowana temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatur notowanych zarówno za dnia, jak i w nocy.

Prognoza sumy opadów "powyżej normy" nie oznacza, że w całym miesiącu występować będą wyłącznie silne burze i intensywne opady, a z kolei prognoza miesiąca "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się takich zjawisk sporadycznie. Należy pamiętać, że prognozowany opad odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu.