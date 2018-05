Prognoza na 16 dni: bez przerwy ciepły maj

Nad Polską, a dokładnie nad Helem, w poniedziałek ulokuje się centrum wyżu. Będzie on gwarantować słoneczną aurę i dość wysoką - jak na początek maja - temperaturę. Do większości europejskich krajów będzie płynąć ciepłe powietrze, a zdecydowanie chłodniejsze masy powietrza dotrą do Irlandii oraz do północnej Skandynawii (patrz: mapa). Na razie nic nie wskazuje na to, by w połowie maja to zimne powietrze z północy miało do nas wtargnąć, tak jak dzieje się to czasami o tej porze roku (chodzi o tak zwanych zimnych ogrodników).

Centrum wyżu nad Helem

W najbliższych dniach temperatura będzie prawie wszędzie przekraczać 20 stopni, a w czwartek zrobi się wyraźnie cieplej i może być aż 27 stopni. Następne dni też będą ciepłe i ma być od około 20 stopni na północy kraju (tuż nad Bałtykiem spodziewamy się o kilka stopni mniej) do 27 stopni w pozostałych regionach. Taka temperatura, z niewielkimi wahaniami, utrzyma się do 22 maja.

