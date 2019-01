Prognoza na 16 dni: mróz wycofuje się z Polski

Ocieplenie już jest w zachodniej Polsce i zmierza dalej w głąb naszego kraju. Zmiana pogody spowodowana jest tym, że mroźny wyż odsunął się na wschód kontynentu i dzięki temu niże z cieplejszym, atlantyckim powietrzem mogą wedrzeć się do naszej części Europy. Na początku tygodnia niż znajdujący się nad południową Szwecją będzie do nas kierować ciepło z zachodu, wypierając jednocześnie mroźne masy powietrza za nasze wschodnie granice. Z kolei chłodne, ale nie mroźne, powietrze z północy będzie w tym samym czasie docierać do naszych zachodnich sąsiadów (patrz mapa).

Ciśnienie atmosferyczne nad Europą

W najbliższych dniach około zera stopni będzie tylko na wschodzie kraju, a poza tym czeka nas ocieplenie do 5 stopni na zachodzie Polski. Luty również zacznie się prawie wszędzie dodatnią temperaturą, a na południu i przy zachodniej granicy może być nawet 6 stopni ciepła. W kolejnych dniach na lekki mróz - do -2 stopni - można liczyć tylko na wschodzie kraju, a poza tym będzie kilka stopni powyżej zera. Temperatura na podobnym poziomie powinna utrzymać się do 12 lutego.

Następna prognoza 16-dniowa w najbliższą niedzielę.